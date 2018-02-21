如何讓你的孩子愛上學習

二月是個充滿愛的月份，這也是啟發孩子，讓他愛上學習的最好時機。

當愛彌漫四周，何時會比現在更為適合去激勵你的孩子，讓他愛上學習？其中一個奏效的方法是先找出他們喜愛的活動，並將學習融入其中。如果孩子已能在從這些活動中找到樂趣，當中附加學習也就只是額外的獎勵。

現代教育中心通過定制教育課程幫助由幼稚園到第12班的學生獲取佳績，以下是有關如何將學習融入小孩喜愛的活動的分享，從而鼓勵他們愛上學習。

玩「假扮遊戲」

很多年幼的孩子喜歡玩「假扮遊戲」，甚至為父母進行扮演。這是把閱讀融入生活的大好機會。閱讀能持續加強他們的想像力。隨著學生成長和學習，透過「假扮遊戲」中的不同情境，他們能發展自己的目標，無論是成為醫生、老師、太空人，甚至是王子或公主。把閱讀和想像力融入日常生活中，能促進右腦發展之餘，亦鼓勵他們在成長過程中培養閱讀和學習習慣。

運動

有些孩子喜歡玩「假扮遊戲」，但也有部份孩子性格好動，比較喜歡運動。在孩子成長和發育時期，為他們預留時間進行不同活動是非常有益身心和健康的。數學便是能將學習融入運動的其中一種方法。如果你的孩子喜歡運動，他們對學習運動統計和相關新聞很大機會會感興趣。當他們在觀看或是參與比賽時，可以嘗試引入數學問題來刺激他們的大腦。譬如說，如果他們在打籃球，而他們的隊伍正落後十分，問他們以不同的方式追回這十分。答案可能是五次上籃、十球罰球、三次三分球加一球罰球。

科技－電子學習

科技對我們日常生活中扮演著重要角色已不是什麼秘密。孩子甚至在牙牙學語時，他們已經能迅速知道如何用父母的智能手機或平板電腦。與其刻意減少接觸，倒不如善用科技帶來的好處。市面上其實有很多富教育性質的遊戲，比他們坐定看齣電影有益。此外，讓學生了解更多科技事物並認知其運作，也算是一個好方法來開展孩子對工程學及資訊科技的興趣。

認可成就

把學習融入到孩子喜愛的活動中固然重要，而認同他們的成就更是必不可少。尤其在孩童早期，讓孩子知道他們讓你引以為榮，而且在學習環境中表現優異能有助他們建立自信。從一些較年長的學生的個案，發現有很多孩子是因為對自己的表現或能力沒有信心而對學習失去興趣。有見及此，自年幼時就開始鼓勵孩子能為他們的學習里程奠下正面的基礎。

為了協助學生超越學業目標，現代教育中心提供各種定制的增潤課程及補習計劃以供選擇，再根據本學年的學習所需，好好裝備您的孩子。

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