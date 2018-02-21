幸福年年長久 賀年食譜讓你吃到夠！

農年新年將至，吃一頓象徵吉祥如意的晚飯是每家每戶的必做事情。隨著時世變遷，各地慶祝農曆新年的方法日新月異，唯一不變的，是對與家人相處時間的一種珍重。以下各種賀年食譜，讓你和親朋戚友一起吃個夠。

發財好市— 髮菜蠔豉炆冬菇

材料：

髮菜 ３兩，蠔豉１２隻，冬菇 １隻（浸軟），西蘭花１棵，薑片４片，蔥段１棵

調味料：

蠔油１湯匙，冰糖２茶匙（或１小粒），紹酒 ２茶匙，雞汁 １茶匙，雞湯約４００ｍｌ（不夠可再加），老抽１湯匙（調色用）

髮菜處理方法：

髮菜浸半小時，換水後加入１湯匙油及１湯匙生粉，污物會隨油浮面。水中弄鬆髮菜，隔起。再用清水沖洗幾次。用薑蔥出水，備用。

蠔豉處理方法：

蠔豉用水浸１０分鍾，洗淨污垢沙泥。用薑蔥出水，擦乾。加入少許糖，鹽，紹酒，生粉，麻油醃一會。煮前再把蠔豉擦乾，備用。

步驟：

1. 下油，中火爆香薑蔥。放入蠔豉；冬菇，煎至兩面金黃。加入調味料，滾起後轉慢火炆１０分鍾。

2. 再放入髮菜繼續多炆１０至１５分鐘至髮菜軟身。加入時應注意湯汁應剛蓋過材料，不夠湯可以再加（汁料太鹹可加水）。

3. 西蘭花用水加油灼熟，備用。

4. 把把炆好的材料放在碗裡，用灼好的西蘭花圍邊。

5. 最後用炆完的汁料，下生粉水打芡，淋上面即成。

大吉大利—金桔燒排骨

材料：

肋排 1斤到1斤半，金桔 6至10顆，紅酒 大約300ml，老薑1塊，大蔥2段

調味料：

八角1顆，肉桂1根，丁香5顆左右，香葉 2片，冰糖5至10顆，鹽1茶匙。

步驟：

1) 用足夠的涼水沒過排骨，中火燒沸之後把排骨撈出來，沖洗乾淨，充分瀝乾或用廚房紙巾擦乾。

2) 像地球儀上的經線一樣把金桔劃上幾刀，切出紋路，注意不要切得太深。

3) 鍋裡加入大約2瓷勺油，中火燒熱之後放入蔥段、薑片、肉桂、八角和丁香，一起炒香。

4) 排骨翻炒到變色，加入金桔和冰糖，倒入大約2、300ml紅酒，不足的水量用清水補齊，直到沒過食材。大火燒沸之後轉小火煮1個小時左右。

5) 把鍋裡的大蔥段和金桔夾出來，另放入幾顆新的金桔。轉大火再煮上5至10分鐘，收乾湯汁，就可以出鍋啦。

步步高升—蘿蔔糕

材料：

白蘿蔔絲600克，在來米粉250克，水400毫升，香菇末7朵，蝦米20克，白胡椒3克，鹽4克，油1大匙，蒜末1.5大匙

步驟：

1. 在來米粉加入水，拌勻。

2. 空鍋下油、蒜、香菇、蝦米，拌炒，再下白胡椒、鹽，拌炒。

3. 下白蘿蔔絲，與配料拌勻，最後倒入混好的粉水，拌至稠狀。

4. 烤模抹上薄油，倒入蘿蔔糕，抹平。

5. 電鍋外鍋2.5杯水，蒸熟即完成。吃時可再煎過，外皮酥脆更好吃！

聰明伶俐—香蔥煎蝦碌

材料：

虎蝦10隻，蔥3條，中芹菜3條，生抽1湯匙，糖半茶匙

步驟：

1. 蝦剪去蝦鬚，用刀沿蝦背劃一刀，用牙籤挑去腸，洗淨。

2. 蔥切粒，中芹菜去葉、切粒。

3. 蝦走油至8成熟（蝦變至橙紅色 ），盛起瀝油備用。

4. 下1湯匙油，油熱後加入蔥粒、中芹粒爆香，加生抽及糖。

5. 加入蝦拌勻即成。