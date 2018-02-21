【熱播電影推介】

Black Panther

《黑豹》

類型：奇幻/ 科幻電影

導演：Ryan Coogler

上映時間：2/16/2018

《黑豹》是一部於2018年上映的美國超級英雄電影，劇情改編自漫威漫畫旗下同名漫畫人物故事。驚奇工作室製片，華特迪士尼工作室電影負責發行，本片為漫威電影宇宙系列的第十八部電影。Ryan Coogler執導，同時也與喬·羅伯特·科爾共同編劇。主演查德維克·博斯曼飾演特查拉/黑豹，其他演員包含邁克爾·B·喬丹，露皮塔·尼永奧，達娜·古瑞拉，馬丁·弗瑞曼，丹尼爾·卡盧亞，利蒂希婭·賴特，溫斯頓·杜克，安吉拉·貝塞特 等人。故事發生在英雄內戰之後，瓦坎達王儲“黑豹”特查拉在國王死於維也納的炸彈攻擊後，回到和平的祖國淨土繼承王位。然而故鄉的和平沒有持續多久，曾經竊走瓦坎達國產金屬泛合金進行非法交易的軍火黑商捲土重來，同時一股企圖顛覆王室的邪惡勢力也伺機竄起。眼看政權與國安危在旦夕，黑豹迫切需要國際盟友的協助，而他的情人兼保鏢也不免被捲入其中。

【新劇推薦】

《時間都知道》 See You Again

類型：都市/愛情

導演：鐘澍佳

頻道：鳳凰網娛樂

上映時間：2/1/2018

《時間都知道》由唐嫣、竇驍主演，根據同名小說改編，講述31歲的時簡在前去看望丈夫葉珈成的飛機上偶遇貿易集團老闆易霈，飛行過程中飛機突然陷入劇烈顛簸，時簡暈厥，在夢中獨自一人回到了10年前的大學時代。適應轉變後，時簡開始提早為母親治病，為閨蜜引路並決心要提前與葉珈成相識相戀。十年之中，時簡看到了葉珈成在認識未來的她之前的生活和故事。與此同時，這個時空裡的易霈卻愛上了時簡並成為了她堅強的後盾。時簡與葉珈成經歷重重困境之後，終獲祝福。但看似幸福的結局卻被一場意外打破，葉珈成為了救人，死於車禍。心灰意冷的時簡最終沒能打破時空的界限，她決定在同一時間搭上了同一航班，災難如期而至。時簡在病房甦醒，一夢十年，看到身邊的葉珈成感慨萬千，所有的回去與歸來，都是為了與愛重逢。

【新專輯推薦】

盧廣仲 (Crowd Lu)

《幾分之幾》(You Complete Me)

風格：國語歌曲 流行樂

廠牌：添翼創越工作室

發放日期：1/23/2018

創作歌手盧廣仲出道邁向11年，推出新專輯《幾分之幾》。專輯同名主打歌曲《幾分之幾》，感謝走進生命裡的人，謝謝給過他回憶的人，謝謝愛過他和他愛過的人。歌曲更是電影《花甲大人轉男孩》的主題曲。盧廣仲的歌唱出一些惆悵與悲傷，緩緩的吉他撥弦在這個冬天裡，像個最體貼的陪伴。專輯暫時推出了三首單曲，其餘兩首歌曲包括《明仔載》及《你是我的水》。曾為金曲獎最佳新人、入圍金曲歌王的盧廣仲，如今也躍上大螢幕，演出賀歲電影《花甲大人轉男孩》裡的男主角鄭花甲。但不管被稱為歌手還是演員，他依然沒有忘記，一直以來，將美好的事物，透過音符或是畫面分享出去，就是他的初衷。此外，他將於三月在香港九展舉行巡迴演唱會，上一次來港舉行演唱會已經是5年前的事，有興趣的你向到他的Facebook個人專頁查看詳情!