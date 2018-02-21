狗年跟帶著小狗一起去探索俄勒岡海岸線

文 | Xiaoyin

提起俄勒岡，大家最耳熟能詳對就是波特蘭對免稅購物。其實作為西海岸三個州的其中一個，俄勒岡有著一條長達360多英里海岸線北起 Astoria（阿斯托里亞），南至 Brookings（布魯金斯），比加州一號公路更加綿長和綺麗對海岸線。而且除了有個別海灘在入口處說明了狗狗要配戴牽引繩外，大部分海灘都是off leash可以讓狗狗放飛自我的。 狗年降至，不如開著車戴上毛茸茸的四條腿朋友一起南下感受太平洋的海風吧。

早在一個世紀以前，時任州長的 Oswald West 起草設立了「海灘公路法」，立法禁止商業開發，將俄勒岡沿海三百六十英里長的海岸開放給公眾使用。這個法案延續至今，基本把海岸線的擁有權給回大眾。所以，俄勒岡海岸線至今依然沒有用作商業發展，只有年年不變的大自然。

位於哥倫比亞河入海口處的Astoria是進入俄勒岡的第一站。Astoria-Megler跨海大橋橫跨哥倫比亞河的入海口，连接着华盛顿州和俄勒冈州。繼續沿著沿海公路向下開，半個小時車程就到了第一個值得停留一晚的度假聖地Seaside小鎮。值得一提的是Seaside小鎮和Cannon小鎮的酒店大多都歡迎狗狗入住，並會為他們提供飛盤浴巾和零食。

在Seaside小鎮周圍有Ecola State Park，大名鼎鼎的Cannon Beach和適合露營的Oswald West State Park。 Ecola State Park擁有一條15英里的海岸線，曾被評為美國最不可錯過的海灘之一。雖然在二月少了比基尼和衝浪的甲板，但是沙灘上起起伏伏的礁石和公路對面的溫帶雨林的森林邊緣讓這個公園有了一絲不一樣的味道。十幾公里外的Cannon Beach有奇異的礁石和極美的落日。在黃昏的餘暉下看著小狗去追趕海鷗，不盡然人想到歲月靜好大概就是這個樣子吧。如果喜歡戶外運動，也值得在Ecola State Park花上一整天時間。公園內修建了一條長長的海岸走道，一邊走還一邊聽見太平洋的季風穿過海岸滑過樹梢。

Seaside小鎮有豐富的餐廳可以選擇。主街上相鄰的兩家餐廳：Firehouse Grill和Nonni’s Italian Bistro都不容錯過。Nonni’s Italian Bistro的晚餐需要預定，青醬意麵和肉丸意麵都出乎意料的正宗。而Firehouse Grill則主要提供量大美味的早午餐。如果想要小酌一杯，同樣歡迎狗狗光臨的Seaside Brewing Company提供俄勒岡本地的特產啤酒和小食。小鎮還有一家義式冰淇淋Sea Star Gelato，買一杯跟小狗一人一勺的分享。