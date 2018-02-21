華盛頓植物園新遊步道開放 風景更勝往昔

（編譯：陸雨陽）華盛頓植物園擁有230英畝，20000多顆樹和一些世界珍稀植物。

想象一下在西雅圖藝術館的一條遊步道，華盛頓植物園裡的新遊步道就是這樣一個存在。這個在11月開放的新遊步道大約有1.2英里長，這個遊步道的設計小組將它設計得很保護公園植物。

這條蜿蜒的小路上大約有18個長椅，效仿了1939年紐約世博會的經典款式，從東麥迪遜街（East Madison Street）到格雷漢姆遊客中心（Graham Visitors Center），到華盛頓湖景大道東部（Lake Washington Boulevard East）和植物園標誌性的阿茲利亞路（Azalea Way）。

華盛頓大學植物園的管理員弗雷德·霍葉特（Fred Hoyt）說：「我們把植物園看做一個有生命的博物館。」

這條遊步道在經過植物園後，將經過一個被保護的濕地和幾棵橡樹，整條步道的造價約8百萬，該工程的總管蓋瑞特·法瑞爾（Garrett Farrell）列舉了幾個項目難題：

法瑞爾要盡量避免砍樹，和植物專家合作，雨天和沼澤都要考慮在內。在2016年開工之前，工程小組在紙上將工程圖修改了六次，要盡量避免傷到公園裡百年老樹的根基。本地公司Ohno建築商承包了該工程的建設。

整個工程的建造過程中，因為碰到大樹根一直在轉變方向，為了不影響到植物的生長和周圍的生物圈。法瑞爾表示，為了工程每破壞一棵樹，團隊就會在公園裡種下七棵新樹。

工程還包括在阿茲利亞路建造一個停車場和解決植物園的下水道問題。

新步道建成後，以前和華盛頓湖景大道東部平行的自行車車道將會成為一條蜿蜒的加速自行車車道，限速10英里每小時。同時，還會有推嬰兒車的道路，供修剪樹枝工人工作的道路。新工程正式開放的日期為4月8日。

華盛頓植物園很高興迎來更多的遊客。