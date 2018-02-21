雪花是天外的來信，我喜歡下雪天。

喜歡下雪時那種只能意會不可言傳的清爽。喜歡仰望天空，看漫天飛舞的雪花，如同從宇宙飄落來的片片信箋，密密麻麻悠然漫舞的樣子；喜歡下雪時天空中那種朦朧隱約、幽深迷朦，充滿神秘莫測的清淨、浪漫的氛圍；喜歡這個時候去踏雪，仿佛置身于天人合一的混沌之中，超然於浮躁、喧囂的塵世之外的感覺；喜歡雪夜朗月中那種說不盡的輕鬆、愉悅、舒爽、興奮，以及那份難得而罕見的清雅內斂、優美沉靜和通透澄澈的心境。喜歡只有雪天才能帶來的這種情趣。

雪中的情趣是從雪花的漫舞開始的。雪花的輕盈讓人能充分地感受到，天公把冰冷的降水打扮得如此的溫情柔美。雪，是雨和冰雹的盛裝舞會。雪用十二分的耐心和巧奪天工的技藝，把生硬、急促，或顯得粗暴野蠻的雨滴冰雹，打扮成輕盈、優雅、曼妙的舞者，款款飛揚，靜靜落下。雪，凝固鐫刻了雨滴冰雹生冷堅硬，既讓它們能放慢傾盆如注的腳步而曼舞空中，也沖淡了冬日的嚴寒，讓飄雪的天氣並不覺得寒冷，只是清靜中有點冰涼，相比於嚴冬晴日的那種乾燥刺骨的寒冷，甚至還有些暖意。雪，是雨水的壓縮版，讓雨滴變得如飛絮落葉，不再那麼鋪天蓋地，那麼洶湧澎湃，那麼生冷淋冽地封鎖門戶、泥濘道路，一下子讓人手忙腳亂地躲避不及，甚至出不了門、上不了路，既是下到「燕山雪花大如席」，仍然可以不帶任何雨具地悠然信步雪中。雪，是冰雹的雕刻版，把生冷堅硬的冰雹精雕細刻成片片輕盈鏤空的花瓣，化干戈為玉帛，變災難為福祉，既沒有刺骨般的冰寒，也不會傷及地面上的一草一木，落在臉上不僅沒有打擊感，甚至還有一分被上天撫摸的溫情。而下雪時天地呈現出的那一種通透乾淨的景象，更有一種蕩滌靈魂的氣場。飛舞的雪花清掃了空中的霧霾、掩埋了大地上的垃圾、凝固了一切排放的廢氣，雪中的世界，皚皚茫茫，路高房低，千樹萬樹梨花開，真一個「白茫茫天地真乾淨」的童話世界。踏雪野外，漫步雪原，遠離喧囂，揚揚灑灑的雪花飄落在身上、臉上，伴隨著腳下積雪發出吱吱的響聲，伸手接住片片飛雪，感覺著陣陣涼意，看著晶瑩的雪花瞬間化作剔透的水珠，仿佛是天外送來了一顆顆清神醒腦的靈丹妙藥，片刻滲入你的體內，有種沁入心脾的愉悅和愜意。

所以，雪天的情趣有著難以抵擋的誘惑。下雪時，再冷的天，每一個人都會湧上一種移情于雪中的意念衝動，哪怕是那些日理萬機的人們，也會忙裡偷閒的貯立窗前，靜觀一會兒雪花漫舞。很多人會不由自主地暫時放下手機、離開電腦、電視，到戶外去踏雪，讓飛雪蕩滌身心，清醒頭腦，愉悅情緒；也會讓一些人暫時忘掉煩惱、不快，宣洩陶醉於飛雪之中。我小的時候，就格外喜歡在雪中玩耍。雪裡不會像雨裡風裡會弄一身泥土，甚至還會彈帶走身上的灰塵，極少會遭遇大人的責斥。所以儘管小手凍得紅蘿蔔一樣，亦然興致盎然地與小夥伴們打雪仗、堆雪人。當然最有趣的還是抓麻雀。掃開一小塊地，支起一個篩子、籮筐、臉盆什麼的，下面灑一些雜糧，拉一根細繩子，便躲藏在草堆裡、屋門後，靜等饑不擇食的麻雀們自投羅網。此時大雪覆蓋了一切，麻雀們找不到一點吃食，饑腸轆轆地倦縮在枝頭上、屋簷下，最經不起吃的誘惑了，這種法子很容易就能抓到麻雀，運氣好時一次能抓好幾隻呢。那種快樂不僅有抓到麻雀的喜悅，也有機智、耐心的成就感。雪天的情趣對不同年齡段的人會帶來不同的快樂。孩子們隨便找一個坡地或雪堆，或坐或爬就能感受滑翔飛躍的感覺，或者聚集一起打雪仗、堆雪人，嬉戲玩樂；青年人相約雪中漫步、運動競賽、拍照留影，更勝花前月下；老年人也能悠然雪中，吐故納新、清神醒腦；而現在又多了在雪中搞直播、秀雪景、刷朋友圈的人們，一方下雪，天下皆知。而冰雪的情趣在不同地方的人生活中有著不同的精彩呈現。雪浴冬泳的勇敢和意志，冰壺的優雅智慧，高山滑板的驚險刺激，冰球的緊張激烈等等，無一不是冰雪對人們吸引和誘惑的結果。就連生活在四季鮮花、陽光、海浪中的熱帶的人們都會忍不住跑到灑水成冰的北方，流連忘返於銀裝素裹、原馳蠟象的壯美之中，感受冰雪世界的魅力。如今網路讓冰天雪地的情趣得以迅猛擴散和無限放大，讓北方寒冷的冬季已成為旅遊的火熱旺季，更是激發了人們冰雪旅遊的熱情，也渙發的各種冰雪運動的新生活力。儘管各地環境不同、風情各異、習俗不一，語言文化千差萬別，但各具特色的冰雪中的遊戲、娛樂、競賽構成的許多異彩紛呈的文化、藝術、美食和運動專案，其內容、規模、數量，以及精彩程度，包括強身健體的效果都散發著不可抵擋的誘惑。室外的室內的，山地的平地的；單人的，團體的；競速的、競高的、競險的、競美的等等，項項精彩異常。特別是冰雪運動的服飾個個驚豔奪目，如一朵朵豔麗的花團，似一個個炫目的精靈，飛奔、跳躍、翻騰在冰雪之上、高山之巔，不由人為之歡呼雀躍。把這些精彩和熱情彙集起來，這就是冬季奧運會——一個讓世界走到一起，在精彩激烈友好的比賽中，增進友誼、化解紛爭、和諧相處的平台。冰雪運動既能讓冰冷的時令變成熱情似火的季節，也能冷凍仇恨、凝固硝煙、冰釋前嫌，讓劍拔弩張的仇家變成公平競賽的對手。天南地北的運動員快樂地比賽，五湖四海的人在觀賽中享受幸福。能在常人站立、行走都很困難的雪山和冰面上，去競爭速度高度、難度險度、精度准度，以及優雅和柔美，有多少的變數莫測和期待渴望吊起人們好奇的胃口，或去親身感受，或是現場觀看，在速滑和冰舞中感受速度、激情、優雅和柔美，在速降和技巧中，體驗驚險、刺激、勇敢和飄逸；在越野滑雪中，學會力量、堅韌、意志和拚搏，在冰球、冰壺等團體專案中，感悟團結、戰術、技術和智慧等等。冰雪專案不僅是速度、高度、難度和異彩紛呈的精彩集成，更是融驚險、刺激、浪漫、優雅，以及美侖美奐於一體的盛事。精彩激烈的比賽與雪塑、冰雕，樹掛、霧淞等藝術的自然的景觀渾然一體的景象，把冬季冰天雪地的特有魅力和吸引力拉升到了極致。

而冰雪的魅力既有眼前的壯觀，更在其善於積蓄生命的能量。冰雪造景於地面，也蓄熱於其下，養息著冬眠的動植物。冰雪覆罩於眼前的山川，也儲水于其中，潤澤著生命的萬世繁衍。夏天的雨水，小則雨過地皮濕，很快蒸發乾淨，讓乾旱經常煎熬得人們愁眉難展；大則洪澇成災，斷路毀田，只留下「人或成魚鱉」的狼籍田園，洶湧到海不復。只有冰雪細心地堆積起來，讓人們既能在「窗含西嶺千秋雪」中，慢慢地欣賞，也能於「蒸藜炊黍餉東菑」中，細水長流地享用。青藏高原、昆侖山脈、天山雪峰，那長年不化的積雪和億萬年的冰川，不光是壯美的景觀，也是調劑日益變熱的溫室效應的大空調，更是我們母親河的源泉，是滋潤我們賴以生存的廣袤田園的天然水塔。冰雪無言，卻浸潤未來，今天飄灑在高山、冰川的一片雪，就是百年後子孫萬代的生命之水。

冰天雪地的景觀之所以壯美是因為每一片雪都是精緻的藝術品。如果我們能留意每一瓣雪花，就會發現雪花本身就是一件歎為觀止的藝術精品。仔細欣賞每一片雪，都是一朵精緻的花朵，有規則的和不規則的、有開放的和封閉的、有六邊形的和三角的、有顆粒的和薄片的，花形雖各有不同，但每一片雪花都是名符其實的巧奪天工，渾然而成的藝術作品。任我們如何放開想像，也難以想得到是什麼神奇的力量，如何把千篇一律的一個個雨珠在飄落的過程中，變幻成晶瑩剔透、精緻絕倫、形態不一的雪花？原本的一滴雨或是一粒冰雹，離開雲層自由地落下，到了地面居然變幻成千萬朵盛開的花朵，是自然的神妙，還是在朦朧的空中有一雙看不見的神手施行的魔法？真搞不明白，下雪就下雪，上天為何要煞費苦心地把每一片雪花做得如此精緻、漂亮，良苦的用心也許蘊含著更深的哲思暗喻，或許是於冥冥之中傳授智慧給人類吧！是想讓人們始終保持一份冷靜清醒，堅守住冰清玉潔的初心，不要計較時間環境條件的變化，心無旁騖，不怠不懈，就能化腐朽為神奇，變普通為精彩，冰雹也能開花，雨滴也會起舞。或許是讓人們在一年四季中，能有一段清醒身心的時日，免得昏噩癡迷，從而懂得時刻謹言慎行，當心跌跤摔跟鬥；靜心地窮通物理，順應變化，順勢而為等道理。什麼時候都能像冰雪一樣，既冷靜又清醒，既有棱角又有溫情，既純潔如玉又能潔淨世界，既柔若絨絲又堅硬如鋼，既鬆軟如棉又鋒利如劍，既輕盈如羽又積重如山，既光滑如鏡又迷途難。以冰雪為師，明理善行，怡情養心，修身立德，好迎接新一輪春天。

皚皚白雪，花雪紛飛，上天有多少話要對任性的人類說？是陳情過往曾經的滄桑巨變，還是「瑞雪兆豐年」般的預示未來，擬或是娓娓道來現實中的柴米油鹽，包括眼前的苟且，以及詩和遠方，答案是不是都在雪片上寫著呢？

下雪是智慧紛飛的天氣，更是一個哲學的世界。