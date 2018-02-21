超俄趕美「大躍進」? 2017年成解放軍分水嶺

大約自2008年開始，中國經濟發展急劇提速，從當年國內生產總值30萬億人民幣到2017年的80萬億人民幣，只用不到十年時間便翻了兩番有餘，大幅超越了過去長期佔據世界第二的日本。和美國的距離也在不斷縮小。若中美兩國維持目前的經濟增長速度，則中科院預測最早在2019年，中國就將超過美國成為全球第一經濟體。其他一些保守的看法，也對中國的趕超勢頭持樂觀態度，多數預估中國可能在十年到二十年這個區間實現趕超，而到本世紀中葉，則將實現全面超越。經濟實力迅速強大的背後，聯動著中國軍費的逐年上升。從2011年到2015年，國防軍費每年增幅均超過10%，2017年的國防預算更是首次超過一萬億人民幣。經濟發展亦推動了全產業、全科技的進步，這些量變在過去數年不斷累積，不少成果最終在2017年以質變的形式，集中爆發出來。從軍事科技的領域來看，近年來在空天預警、戰略投送、無人作戰、防空反導、網路空間以及新型特戰等方面，解放軍均有明顯收穫。譬如空天預警方面。2017年中國發射北斗三號導航衛星，進一步充實了區域導航衛星系統。加之「尖兵」系列偵察衛星、「前哨」系統紅外導彈預警衛星，以及反衛星攔截器，中國已擁有頗為完整的空天預警及反衛星系統。無人作戰方面，中國的商用無人機不但佔據了全球市場的主導地位，軍用無人機也進步神速。如「翼龍」系列無人攻擊機、「翔龍」和BZK-005無人偵察機，在研的「利劍」作戰無人機等，中國正在這一領域呈現領跑態勢。並且在中共推動軍民融合之下，中國有可能探索出一種軍民、軍企結合的全新無人作戰模式。

再如防空反導方面，中國的反導鐵幕也正在不斷豎起。2017年3月，中國軍媒暗示動能末段反導攔截單紅旗-19已經開始戰備值班，前不久國防部又宣佈成功實施中段反導試驗，顯示已經具備在大氣層內外攔截彈道導彈的能力。而若是從具體裝備的角度來看，則2017年更加呈現出「分水嶺」的態勢，在這一年，中國軍隊在多型裝備上實現了代際追趕。其一如中國空軍第五代隱身戰鬥機殲-20在2017年正式服役。這是解放軍首款隱身戰機，自此真正意義上擁有了空中的「多用途」平台，可以遂行空中偵察、監視、探測、遠端打擊等多種作戰任務。中國亦成為繼美國之後，第二個正式服役五代機的國家，空中作戰力量的縱深和強度得以大增。首艘中國國產航母也在該年4月下水。據報導，目前中國同時開工多艘航母，而第二艘國產航母下水預計也為時不遠。這意味著，在可預見的三到五年間，中國將擁有至少兩個完備的航母戰鬥群，使中國海軍能夠深入藍水，改變了西太廣闊洋面上的力量對比。而就在國產航母下水兩個月後，中國的「萬噸大驅」055級驅逐艦也在上海江南造船廠下水。軍事專家稱，這是一款從一服役就在平台和設計理念上達到世界先進甚至局部領先水準的戰艦。並且作為一個潛力十足的平台，其未來改型還將成為如電磁推進、電磁炮、鐳射近防技術及海基反導能力等前沿軍事科技的試驗平台，意義並不遜色於下水的國產航母。

另外一項必須要提到的，則是在2017年7月，出現在解放軍成立90周年閱兵現場的東風-31AG彈道導彈。這型導彈是中國在東風-31A的基礎上改進研製的新型移動式洲際彈道導彈，採用TEL運載，可實現公路機動發射，射程超過一萬公里。使得中國的核威懾、打擊能力再次得以增強。其他諸如彩虹-5無人機首飛、殲16戰機亮相、VN-17步兵戰車、運-20運輸機下線等，均意味著中國在這一裝備代表的領域實現了快速進步。可以說，2017年中國在軍事領域的表現，的確稱得上超俄趕美，在不少具體領域和個項上實現了「大躍進」。並且透過種種跡象可知，因過去落後之多加上數十年的技術積累，在中共日趨自信的趨勢下，未來這一新型裝備的「井噴」態勢仍將延續不短時間，中國軍隊的整體實力也將隨之逐漸得以全面提升。