港珠澳大橋主體工程完工 香港→珠海只要30分鐘

全長達55公里的「世紀工程」港珠澳大橋主體工程，日前已經完成交工驗收。港珠澳大橋管理局副局長余烈表示，通車後，由珠海到香港最快車程只需半小時。他認為大橋建設在「一國兩制」的框架下，探討三地如何在一個項目上溝通協調，對未來粵港澳大灣區的建設提供了經驗。

新華社報導，連接香港、澳門和珠海的港珠澳大橋，主梁鋼板用量達42萬噸鋼鐵，足夠建造60座艾菲爾鐵塔；它擁有世界最長海底隧道，全長6.7公里，全部採用沉箱預製搭建；它使用的108萬立方米混凝土，每一粒都可以溯源；它使用的建造方式，是像積木一樣一塊一塊搭上去的。工程師稱它為當今中國乃至世界規模最大、標準最高、最具挑戰性的跨海橋梁工程，它見證著中國在大橋建造方面的技術、裝備、科研水準等多個領域取得全面突破。

報導指出，余烈從事橋梁建設30餘年，談起港珠澳大橋，他的臉上洋溢著自信與自豪。從2004年籌備開始，余烈參與了它從孕育到誕生的全過程。

「港珠澳大橋的意義首先在交通，日後由珠海到達香港，最快車程只需半小時。」余烈說，「接下來大家會更關注它的效益和三地融合發展，以及『一帶一路』標準走出去的問題，這座橋連接歷史與現在，也面向未來。」

報導稱，港珠澳大橋建設在技術、管理、環境保護等方面填補了中國諸多空白，形成了一系列新的中國標準。值得一提的是，大橋建設在「一國兩制」的框架下，探討三地如何在一個項目上溝通協調，對未來粵港澳大灣區的建設提供了經驗。

余烈指出，大橋對大灣區的交通、經濟等發展有重大意義。他以美國布魯克林大橋作比喻，稱大橋象徵美國紐約灣區崛起，而港珠澳大橋亦將見證粵港澳大灣區發展。

港珠澳大橋管理局局長助理蘇毅說，現已基本完成大橋交通配額制度及通行費政策、口岸穿梭巴士、跨界車輛運行交通組織及管理、應急救援政策、駕駛人及車輛保險制度、大橋通關便利等政策事項的製定工作。

「我們期待車輛在大橋上川流不息的一天盡快到來。」蘇毅說。