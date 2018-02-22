特朗普窄化依親移民 惹激辯

過去半個世紀以來，讓家庭團圓是美國移民法的宗旨，如今因特朗普總統限制依親移民的主張，此核心宗旨可能面臨丕變。

現行移民法准許歸化公民為配偶、未成年子女辦理移民，並幫助父母、成年子女、兄弟姊妹申請綠卡，再由他們自行申請入籍。

許多反移民人士早就認為依親移民制度需做改革，而移民維權團體則認為，哪些國家該有多少移民名額應重作評估。

包括特朗普在內的限制移民主張者，希望對移民親屬設定更狹窄、明確的定義，使歸化移民能幫忙申請依親移民的親屬僅限配偶和未成年子女，這也是特朗普的移民改革提案的核心。移民維權人士表示，這個措施可能使美國合法移民人數減半。

上個月，特朗普發表國情咨文時並提及，紐約一名巴基斯坦移民去年12月企圖引爆炸彈，正是有必要遏制「鏈式移民」（chain migration），改採擇優積點制的證明。

移民維權人士認為，特朗普這番言論不過是個煙霧彈，其真正目的是要減少依親移民。他們並指出，依國別平均分配移民簽證，使得中國、印度、菲律賓人民為等待許多年才拿得到綠卡，並不像特朗普所說，「單單一個移民能把無以計數的遠親帶來美國」。

28歲菲律賓裔移民狄貴亞，祖父在1970年代因在美國擔任工程師移民美國。他表示，母親幫兩個女兒申請移民，即等待了十年以上。他說：「一個大家庭不能團聚，這個家庭絕對稱不上完整。」

洛杉磯人道移民權利聯盟執行總監安姬利卡．沙拉斯並認為，遏止依親移民將使家庭分離，驅使更多人偷渡來美，遭偷渡集團剝削。