加州中部野火 威脅數百建築

中加州一場由強勁風勢驅使的野火，18日開始一夜之間火勢擴增三倍，19日繼續延燒，威脅數百棟建築物，包括一座歷史悠久火車站。大火從內華達山脈東面斜坡的Bishop小鎮叢林開始延燒九平方哩，消防員繼續嘗試縮小火勢範圍。

加州早先在連續五年乾旱後，出現了歷史紀錄高溫及些許雨量，助長了從去年底開始陸續發生美國歷史上最致命且具破壞性的野火。美國乾旱預測報告指出，部分南加州地區在2月份重新出現嚴重乾旱情況。

加州森林及防火廳發言人麥特利(Cathey Mattingly)表示，在最近幾次火災中，Pleasant谷保護區內多個社區和露營地已開始撤離群眾，但預測連續強風將可能再度助長火災，帶來消防挑戰。

印歐(Inyo)縣警局發言人洛波(Carma Roper)說，18日火災發生後，目前尚未知有多少人已被撤離，但至少有500座建築物受到威脅，包括1880年代就修建的羅斯鐵路博物館(Laws Railroad Museum)。他指出，18日整晚到19日白天風力持續增強，阻礙了滅火工作。

目前，至少有400名消防員正努力遏止Bishop北部火焰延燒。該地過去是有3800名居民人口的採礦小鎮，每年舉辦慶祝鄉村音樂會、原木滑行比賽和遊行活動。

18日下午，在Pleasant谷保護區附近也發生一場火災，並迅速延燒900英畝，一條連接Inyo縣郊區到內華達州的高速公路被迫關閉。