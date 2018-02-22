法國監獄爆滿 1/5受刑人是外籍

法國監獄近年人滿為患，受刑人衝突、獄政人員遭攻擊、衛生欠佳等問題層出不窮。全體受刑人中，約22%屬於外籍，有國會議員要求政府把他們遣送回國。

費加洛報（Le Figaro）報導，司法部近日書面回覆共和黨籍議員拉喜維（Guillaume Larrive）質詢時表示，法國監獄內，約有1萬5000人來自其他國家。

統計到2017年2月為止，法國全境共關押6萬9077人，也就是說外籍受刑人約占全部的21.7%。

外籍受刑人中，排名前幾的是阿爾及利亞、摩洛哥、羅馬尼亞和突尼西亞人，4國人數就占了所有外籍受刑人的4成。

根據報導引用的數據，其他外籍受刑人還包括157名中國人、63名德國人、18名瑞士人等，還有些人國籍不明。

拉喜維要求政府訂出驅逐計畫，把外籍受刑人遣送回國，以騰出監獄空間，同時要與受刑人原籍國洽談協議，確保受刑人遣回母國後，繼續服刑。

以人口比例來說，法國關押的受刑人數在歐洲聯盟國家中不算太高，但法國監獄近年爆滿，平均每100個空位需要分配113名受刑人

監獄人數過多，導致受刑人之間暴力事件增加，衛生條件不佳，及獄政人員疲憊不堪。

今年1月，在法國北部的舊旺丹（Vendin-le-Vieil）監獄，1名伊斯蘭極端傾向的受刑人攻擊3名獄政人員，而這只是近年類似事件之一。