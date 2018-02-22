佛州校園槍擊案　全國學生勇敢站起來　美國槍管改革終露曙光

2月14日，美國佛羅里達州一家高中發生校園槍擊案，17名師生命喪無情槍火之下。長長的校園槍擊案亡魂列表，無可奈何再添上新的名字。

每每有大型槍擊案發生，要求槍管的聲音不絕於耳，但到頭來實際行動總是欠奉。Columbine（哥倫拜恩）、Sandy Hook（桑迪胡克）等名字再響，也難逃被拋諸腦後的命運。

不過自佛州槍擊案後，美國社會突然出現一把強而有力的聲音：他們要求槍械管制、要求保護學生，決心不再讓校園槍擊成為過眼雲煙。他們是有「美國大型槍擊世代」（mass shooting generation）之稱的年青學生。

白宮外面，數以百計學生平躺地上，靜默三分鐘。短短的三分鐘，象徵佛州校園槍擊案兇徒克魯茲（Nikolas Cruz）槍殺17名師生的時間。這群學生希望這次示威能逼使華府行動，通過更嚴格的槍械管制措施。

這場總統日（Presidents Day）示威，只是冰山一角。自槍擊案發生後，佛州的學生連日來舉辦多場示威，抗議全國步槍協會（NRA）、國會，甚至總統特朗普沒有保護他們。

美國大型槍擊世代

槍擊案發生的地方佛州道格拉斯高中（Douglas High School），學生更為群情洶湧，計劃到佛州首都塔拉哈西（Tallahassee）集會外，致力號召更多人參加下月24日在華府舉行的遊行。

現時我們看到的這班學生，生於1999年哥倫拜恩（Columbine）大型槍擊案後的美國。槍手襲擊校園演習成為他們日常生活一部分，就連小學生也要參與這名為「紅色警報」（code red）的演習，因而有「大型槍擊世代」之稱。

佛州槍擊案後，這班生還學生未有沉醉在傷悲之中，而是把這份哀傷轉化為強而有力的聲音。他們接受電視台訪問，在社交網體發起#Never Again行動，呼籲關注槍管問題之餘，更主力針對收受NRA金錢利益的佛州議員。

學生勇氣啟發全美

哥倫拜恩槍擊案生還者尤班克斯（Austin Eubanks）向《紐約時報》表示，這次佛州學生的反應與近二十年前極為不同，因「當時並沒有人站出來」。事實上，不少人也認為這班學子正在這場全國討論起着關鍵作用。

《華盛頓郵報》引述支持槍械管制組織的負責人勞埃德（Robin Lloyd）稱，過去從未見過學生以行動逼使成年人負起責任，「這與過去所見的槍擊案截然不同，這些學生的勇氣正啟發全美國」。

這些說法也許一點也不誇張。當部分政客試圖轉移視線，把一切問題歸究精神健康，而對槍管隻字不提的時候，這班學生堅決發起一場槍管討論，更明確讓一眾成年人知道，這次不會容讓他們再一次輕輕放下，揚言要以手中一票逼使議員行動。

我們希望民眾知道中期選舉即將來臨。我們當中部分人仍未有資格投票，但希望促請合資格選民投票給支持槍械管制的參選人。

民心稍微轉向 終可推動槍管改革？

「每個城鎮支持槍枝安全」（Everytown for gun safety）主席費因布拉特（John Feinblatt）也同意這個看法，他稱若國會議員仍然執意反對槍管，美國民眾應當協助新的國會。組織已發起「用選票趕走他們」（Vote them out）行動，旨在針對受控於反槍管團體的現任議員。

不過一眾議員或許再不能以捍衛第二修正案，作為反對槍管的擋箭牌。《華盛頓郵報》聯同美國廣播公司（ABC）所作的民調顯示，自佛州槍擊案後，77%民眾把慘劇的茅頭指向國會，六成多民眾則指是特朗普的錯，普遍認為他們未有做得更多。

調查顯示，58%受訪者認為更嚴格的槍管法律能夠防止校園槍擊，但當中絕大多數為民主黨人，只得29%共和黨人認同這看法。惟禁絕攻擊型武器的支持率也未有因而上升，與兩年前的水平相若。

佛州槍擊案再次把槍管這個燙手山芋，硬生生推到國會以至特朗普頭上。這次最大的不同在於，美國社會似乎終於看到推動槍械管制改革的希望：特朗普周一（2月19日）稱，對改善購買槍械人士背景審查制度持開放態度，兩黨以至NRA也同意此項措施；共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）表態支持制約槍械暴力法案，讓當局有權充公可疑人士的槍械，法案自佛州槍擊案後陸續得到更多保守派支持者；民主黨參議員墨菲（Crhis Murphy）在Twitter上指出，特朗普支持他和共和黨參議員科寧（John Cornyn）共同提出、改善購買槍械人士背景審查制度法案是「槍械暴力議題在政治上急劇轉向的另一跡象」，他同時強調單靠有關法案，並不足以回應大型槍擊事件。

關於槍管討論的巨輪，似乎出現不一樣的轉動方式，大型槍擊下的新世代能否帶領美國走出死胡同，值得我們期待。

美國華裔少年為保護同學遭槍殺 將以榮譽軍禮安葬

14日的槍擊案，一名15歲的華裔少年為保護同學安全離開，不幸中槍死亡。事件引發當地華人圈關注，而捨己救人的王孟傑也將以榮譽軍禮被安葬。

據報導，美國佛羅里達州福建同鄉會18日表示，已經收到政府機構確認，在佛羅里達州派克蘭市校園槍擊案中捨己救人的王孟傑(Peter Wang)，於20日舉行的葬禮中，將以榮譽軍禮安葬。

佛州福建同鄉會創會會長、王孟傑治喪委員會成員蔣洪青18日受訪時表示，20日上午11時，將在科勒爾斯普林斯(Coral Springs)克瑞爾殯儀館(Kraeer Funeral Home)舉行王孟傑葬禮，將有軍隊禮儀兵抬棺，同時也會覆蓋國旗，以表彰王孟傑於槍擊案中，不顧自己生命危險，英勇頂住門，讓同學先行逃出的義舉。

該校JROTC成員的哈布(Colton Haab)談到同學王孟傑時說，王孟傑當時心中一定只想著，「我要確保每一個人可以安全跟著爸媽返家。」哈布表示，雖然他們不是正式的軍人，但王孟傑恪守軍人精神，讓人相當敬佩。

治喪委員會指出，該校所在的布勞沃德(Broward County)郡長已經向他們確認，會以軍事禮儀進行王孟傑的葬禮，20日的葬禮細節，則由佛州政府直接與殯儀館接洽安排。蔣洪青說，佛羅里達州州長史考特(Rick Scott) 預計也會出席葬禮。

王孟傑的母親李惠鶯則表示，王孟傑在槍擊案當天就是穿著軍服，而送到殯儀館後，有軍隊代表過來幫他的遺體蓋上國旗。