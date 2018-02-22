迎戰人口老化 星國將加稅

新加坡財政部長王瑞杰19日宣布，政府計畫在2021-2025年間選擇適當時機，將商品與服務銷售稅（GST）稅率從7%提高到9%，並將實施每噸5星元的碳稅，對線上影音與音樂串流網站等進口服務課徵關稅，為人口老化快速來臨預做準備。

王瑞杰在國會表示，「有必要強化財政根基。未來10年間，即2021-2030年，如果我們不提前採取措施，將沒有足夠的稅收來因應持續增加的財政需要」。

決策官員一再警告政府不應過度依賴主權基金投資報酬，必須提高稅收來平衡預算，因為未來財政將面臨新的壓力。由於高齡人口持續增加，政府在醫療及退休福利方面的支出即將大幅上升，而且政府還計畫提高基建、安全與教育支出。

王瑞杰預估，提高GST稅率所增加的稅收，將占年國內生產毛額（GDP）的0.7%左右，實施時機將由經濟情勢，政府支出增加多少，及現行稅率的收稅實況來決定，但他預測「我們在這段時間內開徵的時機只會早，不會晚」。他表示，「有必要提高GST稅率，因為研究過多種審慎支出、撙節及舉債興建基礎設施等選項後，收支仍有缺口；要填補缺口，增加稅收實屬關鍵作法」。

預算計畫中也包括相關措施，以緩和低收入者因稅率提高所受的打擊，而延後實施時間也讓民眾更能夠調適。

新加坡正面臨到嚴重的人口老化危機，估計今年65歲及以上者與15歲以下者的人口比率就會相同；2015年（最新數據）出生率只有全球平均數的一半；政府並維持嚴格的移民政策，以確保本地居民能有充分的就業機會。

新加坡2017年經濟成長率達到3.6%，主因全球貿易繁榮，帶動半導體等製造業景氣擴張，並擴散到其他產業；2018年經濟展望仍然良好，預估年成長率將在1.5-3.5%區間的中點以上（即高於2.5%）。