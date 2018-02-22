性別歧視+種族歧視:春晚小品暴露了什麼？

「我給你倆算筆賬，我跟我老婆從訂婚到結婚，總共花了4萬塊錢，她24歲嫁給我，假設84歲離開這個世界，也就是意味著在我們家生活了60年，也就是21900天，我花了4萬塊錢買了她21900天，平均一天才合1.826元，一天不到兩塊錢。她要為這個家打掃衛生，照顧老人下地幹活，還得給我生孩子，你現在雇個保姆，一個月不得花三千多，我一天花不到兩塊錢，有什麼理由不愛她。」

這些天，山東衛視春晚小品「海的誓言」一段臺詞火了。小品講的是某海上救援隊隊長在春節到來，妻子臨產的情況下堅守崗位，不回家過年的故事。這位被戲稱「怕老婆」的隊長算完這筆經濟賬，臺上台下一片掌聲。小品中另一隊員感歎道：「隊長，你們那兒娶媳婦兒這麼便宜呀？」台下又一陣哄笑。

不過，電視機前的觀眾以及萬千線民卻不覺得這樣的臺詞有什麼逗樂。有網友批評道，什麼是「物化女性」？這就是，「難以想像這是2018年的小品」。也有網友寫道：「想想這個小品從創作到表演到審核到播出，經手無數人。只要其中一個環節有人覺得不妥，就播出不了。但是沒有，大概還覺得很幽默。」中國婦女報官微發表評論《如此「搞笑」，不歡樂也不詳和》，稱「把歧視和物化女性當成小品的笑果來源，那真是極不好笑且不性別友好……面對質疑之聲，此類小品需要反思，此類觀念也需要端正。」

也有評論指出，歧視女性的問題不僅暴露在小品中，就在許多地方過年的習俗中也暴露無遺，比如女性不能和家庭男性成員坐主桌吃飯的這一現象在山東、河北、河南、山西、陝西、天津等省市仍然非常普遍。

面對潮水般的批評之聲，山東衛視2月17日官微發表「致廣大觀眾的一封信」，說明正義臺詞「用藝術的方式對金錢衡量愛情這種不正確價值觀進行反諷，沒有任何侮辱、歧視女性和用金錢權衡女性的意圖」，並稱「節目組對該段小品編劇和呈現的審核把關中，做得不足」，「對該段臺詞給觀眾、特別是女性觀眾朋友們帶來的誤會和困擾，表示歉意」，已在節目重播及節目網路春播中，對該爭議臺詞進行刪除處理。

「同喜同樂」負面影響大

央視春晚名為「同喜同樂」的小品也引發廣泛爭議。小品中，中國女演員婁乃鳴塗黑臉扮黑人，還刻意戴上誇張的假臀部，一名非洲裔表演者則飾演猴子角色。小品中提到中國在非洲修鐵路，非洲人則希望去中國留學，嫁給高富帥等，意在顯示非洲人受惠於中國投資，對中國充滿感激。小品中的非洲姑娘有這樣一段臺詞：「當上了乘務員，身份不同了，美得不行了，嫁個高富帥，這輩子贏了。」

對於該小品，有網友評論說：「這個小品從立意到扮相都欠考慮，完全為了迎合宣傳生硬贊出來的，結果播出後沒想到引起很大的負面反響。」「我想，央視在春晚這個萬眾矚目的場合，表演一個含有種族歧視意味的小品，邏輯上是說不通的，更何況，《同喜同樂》的主題是中非一家親」

不過，許多言辭激烈的吐槽都遭到了刪貼的命運，一些網友抱怨評論無法發出去。不過也有人認為對該節目的評論過於敏感，節目並非刻意醜化非洲人，也不瞭解西方社會對「塗黑臉」（黑臉劇）的忌諱。

「非洲媽媽」的扮演者婁乃鳴也曾是央視春晚小品總導演。在推特上，不少網友注意到這一小品，並發表評論，指責該小品是徹頭徹尾的種族歧視，對中國央視春晚播出這樣的種族歧視節目感到震驚。

幾年前，中國的一個將黑人變成膚色更淺的亞洲男子的洗衣液廣告就在國外引起軒然大波，被稱為赤裸裸的種族歧視。

央視春晚劇組迄今未就小品爭議置評。