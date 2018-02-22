UGL案放生梁振英？鄭若驊：No comment

前特首梁振英捲入的UGL案件，無線前晚引述消息稱律政司已決定不作檢控，律政司昨晨澄清報導「不正確」，強調未決定是否提出檢控。據了解，廉署審查貪污舉報諮詢委員會上月曾檢視部分「特別案件」的進度報告，但當時未達完成調查的階段。

明報報導，無線新聞前晚引述消息稱，律政司就UGL案件聘用的英國御用大律師「建議不採取法律檢控行動」，並稱「廉署已結束調查」。律政司發言人昨澄清報導不正確，強調律政司未就該案是否提出檢控作決定。發言人又稱，案件尚未完結，不透露任何內容。廉署稱不評論個別事件或調查工作，亦不會就個別媒體揣測報導評論。政務司長張建宗拒絕評論事件。

曾任廉署調查主任、曾向廉署投訴梁振英的民主黨立法會議員林卓廷表示，根據廉署內部一貫做法，案件完結須知會投訴人，他至今未接獲廉署通知。他又稱，UGL案涉及的金額及嚴重性，遠較前特首曾蔭權收受利益案件嚴重，「如果（律政司）最終不檢控梁振英，我會感到詫異、震驚，極之失望」。

林卓廷續稱，廉署過往與律政司曾就是否檢控持不同意見，「有宗案件律政司決定作警誡（caution），但廉署認為多方面證據充足，不檢控反而會向公眾發放錯誤信息，最後律政司同意檢控，廉署在是否檢控上有一定話語權」。他又稱，UGL案涉及海外公司及性質嚴重，調查逾三年屬無可厚非。

報導指出，至於上月曾開會的廉署審查貪污舉報諮詢委員會，據了解曾檢視部分「特別案件」的進度報告，但未達完成調查階段，故「不可能」出現報導所稱的「已完成調查」。廉署資料顯示，委員會有權就律政司不予檢控或警誡的案件，建議應採取的行動。

澳洲傳媒2014年報導，梁振英於2011年競選特首期間，與當時有意收購戴德梁行的澳洲企業UGL簽署協議，承諾不挖角及不競爭等，以換取三筆共5000萬港元的報酬，當中兩筆在特首任內收取。梁曾說，該協議屬一般離職協議，亦無向對方提供服務。

另據蘋果日報報導，律政司司長鄭若驊昨天一早離開屯門海詩別墅時，被傳媒追問「為何放生梁振英？」鄭若驊回答：「我沒有comment（評論），我們會有個press release（新聞稿）。」

另有政界人士相信，空穴來風未必無因，有人猜測是政府內有人「放風」試水溫；也有人猜測，不排除有梁振英友好從不同途徑知悉政府調查UGL事件進度，想藉此逼政府在3月北京兩會前公布，令梁振英可以「清白之身」上京開會。