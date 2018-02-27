西雅圖美食葡萄酒體驗節已於今年邁入10週年

（編譯：Tracy Wang）西雅圖美食葡萄酒體驗節已於今年2月22號正式啟動，並於24號落下帷幕。今年為期三天的體驗節共有三個不同主題的美食美酒活動，分別為22號的Comfort，23號的POP! Bubbles & Seafood與24號的Grand Tasting。

最新加入體驗節的Comfort活動最先於Sodo公園開啟為期三日的體驗節。參與的群眾都品嘗到西雅圖最棒的治愈系餐點，如漢堡，Mac and Cheese，以及許多經典釀造啤酒與飲品，並享受來自本地美食酒吧的一系列或甜或咸的可口小食。

23號，體驗節來到西雅圖中心的麥考劇院，為廣大群眾呈現POP! Bubbles & Seafood，帶來太平洋西北角的獨特海鮮體驗。頂級的大廚們於現場準備新鮮的海鮮料理，如螃蟹，牡蠣，鮭魚等美味海鮮。另外，當晚現場還提供來自世界各地的汽酒，包括西岸汽酒，來自西班牙的卡瓦（cava），香檳，以及來自意大利的普羅塞克（prosecco）。偏好一般白酒或紅酒的群眾也都享受到極為搭配海鮮餐點的葡萄酒。

結束為期三日的體驗節活動是其經典的Grand Tasting活動，今年的活動搬至Bell Harbor International Conference Center舉行。當天活動集結了超過25位大廚，100間酒莊，與許多啤酒與果汁汽飲承辦商。Seattle Magazine的美食美酒專欄的編輯們尋找到10個用餐趨勢，並以此設定Grand Tasting活動的主軸。當天，每位大廚都選定一個用餐趨勢，烹調出一道餐點，供現場群眾票選最棒的一道，為參與活動的群眾帶來獨特的美食美酒體驗。