六間拉麵店令你品嚐出不一樣的亞洲文化

By Debbie

有沒有人跟小編一樣，總覺得外國人對日本料理充滿熱誠? 當然中式或韓式等亞洲料理也各有特色，定不會被比下去，可是外國人對日本的熱捧程度簡直讓日式料理衝上亞洲的尖端，在西雅圖的拉麵店定不止數十間。正因為外國人對日本料理亦有著執著與追求，讓很多日本餐廳亦結合了西方國家多元化的元素，令日本料理更上一層樓。以下為大家介紹數間日本餐廳，多半主打拉麵和烏冬~ 拉麵控切勿錯過! 一同來研究日式料理讓人瘋狂之處~

Suika Seattle

不要小看這家規模小小的居酒屋，這是一間在Captiol Hill一直人氣高企的日美餐廳。店舖美式的裝潢配上日式風味的美食，讓人感到十分新鮮。小編最愛他們打響名堂的海膽烏冬，那味道至今仍讓我記憶猶新，濃郁的海膽忌廉湯底加上半透明的溫泉蛋經已讓人垂涎欲滴，再配上新鮮的海膽和口感很好烏冬，讓小編樂而忘返～ 喜歡吃海膽的你必定要一試！還有他們很有特色的”Uni Shooter”，是放在一個酒杯裡的一顆鵪鶉蛋，一口海膽，及一點米飯，吃的時候輕輕攪拌後一口吃下，味道超讚！除了海膽之外，他們的醬油拉麵也十分有名，你也可向細心的店員要求麵條的軟硬程度。小小的居酒屋每逢週末晚上便十分熱鬧， 如與多位友人結伴同行的話建議各位請先留座。雖然小店的外面佈置沒有很華麗，但引人著目﹑富有意義的彩虹旗幟讓人一眼便察覺到店舖的存在。

611 E Pine St Seattle, WA 98122 b/t Boylston Ave & Belmont Ave Capitol Hill

電話：(206) 747-9595

Tsukushinbo

這家餐廳就在唐人街的大馬路旁，店舖小小的，但氣氛很好。客人可選擇坐於廚師前面的吧枱，一邊看看他們製作壽司的學問。他們的壽司十分吸引，每一件也十分足本，大大一片生魚片～ 最值得稱讚是他們的豬骨湯拉麵，湯底濃郁入味不在話下，小編欣賞的是它咸道適宜，因為很多拉麵湯底雖然可口，但口味卻太重，讓人感覺太油膩。他們亦有多款炸物選擇，例如有炸蝦天婦羅，炸雞件，炸軟殼蟹及炸魷魚等，賣相亦很不錯。除此之外，他們亦有特色的咖喱蓋飯，先說一下份量，一整盤咖喱份量多得可供二人分享，配上鬆脆的炸豬扒簡直是無瑕的結合！咖喱的味道也很合意，濃郁之餘不會太辣，是帶有一點甜的日式咖喱～

515 S Main St Seattle, WA 98104 b/t S 6th Ave & S 5th Ave Japantown, Chinese International District

電話： (206) 467-4004

Ramen Danbo

這間暖暮拉麵，雖然吃的只有拉麵，拉麵和拉麵，可是為你送上的更是一份熱暖。喜歡嘗試不同口味拉麵的你，這間餐廳將會是你的首選～ 湯底味道和食材的搭配超過十款，可麵條的粗幼，軟硬程度（一共有5個程度），湯底的濃度，辣的程度，就連湯底用多少豬油，也讓你隨個人口味和喜好選擇，廚師的耐性好得讓人暖意入心。一向愛吃川菜、四川辣的小編本來吃不慣帶辣味的拉麵，但吃著吃著卻覺得很有鮮感！還有他們根本不會失手的溏心蛋也讓人點讚，感覺愛吃拉麵的人可以連續七天吃遍他們所有搭配及不同口味的拉麵。順帶一提，如果有哪天你吃拉麵吃膩了也可試試他們的中午套餐，可選米飯跟三題日式餃子，感覺也很不錯～

Collins on Pine 1222 E Pine St Ste A Seattle, WA 98122 b/t 13th Ave & 12th Ave Capitol Hill

電話：(206) 566-5479

Coco Ramen & Curry Bar Izakaya

COCO搬遷以後小編不知失望了多久，COCO可謂是一個聚居了各界仙女帥哥們把酒聊天的好地方～ 幸好不到幾個月後COCO便搬到現時這個在Bellevue市中心的LA Fitness樓下更大一點的舖位，更讓人興奮。健身後吃個拉麵補充一下體力感覺好像還不錯～ COCO其實是一間日韓料理，集結了日式和韓式風味的美食，店舖裝潢卻帶點歐美風。氣氛十分討好，不禁令人吃頓飯也想多坐一會與好友摸摸酒杯底，聊聊天。雖然他們並不是主打拉麵，但拉麵的味道還是很有水準的。他們著名的日式咖喱蓋飯吸引了不少人們一嚐，份量也很多，足夠二人分享。小編最愛是他們的韓式炸雞，有4至5種不同口味，炸雞配上不同的醬料，十分香脆可口。炸雞加啤酒，簡直是人生一大樂事，而且這裡的氣氛讓人很舒適，不少人們都選擇到這裡邊吃邊喝，好比去酒吧。一大好處是，他們營業時間很長，平日開到晚上12點，週末到1點半才關舖，絕對是個好地方。

Bellevue Connection 550 106th Ave NE Ste 101 Bellevue, WA 98004 b/t 6th St & 4th St

電話：(425) 429-3161

Hokkaido Ramen Santouka

已經開了兩間分店的山頭火，一間在University Village，一間在Bellevue。他們家的拉麵一直很有名，每次去吃的時候，在遠處已經看到長長的人龍。山頭火受歡迎的程度簡直是幾乎住在西雅圖的人都吃過~ 拉麵的口感十分值得稱讚，他們亦提供了多種湯底的搭配，讓人吃不膩。最有特色的是他們設有套餐，如果自問是食量很大的你，可以選擇他們這個套餐，帶有一款拉麵及一碗小小的三文魚蓋飯(他們的三文魚可是滿滿的!)。不搜一下也不知道原來他們還有雪糕作甜點，而且帶點特別的在雪糕上面放置暖暖的巧克力布朗尼~ 滑滑的雪糕入口即溶，很值得一試。除此之外，他們的檸檬炸雞亦很著名，脆脆的炸雞配上檸檬汁，別有一番日式風味。值得一提的是，他們的菜單更可為素食者調整，讓素食人士也可試試拉麵的美味之處啦!

University Village 2626 NE Village Ln Seattle, WA 98105 University District

電話：(206) 524-4431

103 Bellevue Way NE Bellevue, WA 98004

電話：(425) 462-0141

Tentenyu Ramen

原來Captiol Hill是美食聚居之地啊! 又一間在Captiol Hill的拉麵店~ 雖然這裡的食物選擇不算繁多，但他們的伴碟可選有炸雞，日式煎餃子，牛油粟米，或凍豆腐~ 除了拉麵，他們還有各種蓋飯，例如香辣吞拿魚蓋飯，及叉燒蓋飯等。他們最受歡迎的食品是打響名堂的叉燒拉麵，叉燒把整碗拉麵蓋得滿滿的，不喜歡太清淡的你還可以以$1加黑蒜油增加湯底的味道。天天有的菜單也為素食者特設了香菇拉麵，食膩了淡而無味素菜也可以一嚐這裡拉麵喔! 小編發覺日本人真的好細心~ 照顧設想了不同食客的需求! 另外，他們從本月15號開始推出新口味蕃茄雞扒湯拉麵，從上午11點開始提供。讓人還頗期待的，小編吃過無數蕃茄湯烏冬，卻從來試過蕃茄拉麵，聽起來真是挺有新鮮感。

AVA Capitol Hill 1510 Belmont Ave Seattle, WA 98122 b/t Pike St & Pine St Capitol Hill

電話：(206) 257-4289