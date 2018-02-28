東學西漸 — 在美國的中國哲學課

筆者剛到美國的時候，修讀的科目是亞洲歷史和哲學，常常都引起別人的好奇。事實上，亞洲哲學特別是中國哲學科目，在美國名校中越來越受歡迎，為什麼呢？

耶魯大學剛剛公佈，去年大學最受歡迎的科目之一，是一門名為「幸福論(Happiness)」 的科目，成功吸引多達800名學生報讀。報讀學生數目曾一度到達1200人，佔耶魯大學本科學生的四分之一。教授此科目的心理學教授認為，學科受歡迎正正反映現代學生心靈上的缺失，透過課程積極反思自己人生的意義，並嘗試與他人建立更加緊密的社會聯繫。

無獨有偶，哈佛大學最受歡迎的本科學生課程之一，也是有心理學校開設的「正面心理學(Positive psychology)」 課程。哈佛大學本科學生當中更有幾百人修讀中國古代哲學。不少接受報章訪問的學生，認為孔子儒家思想及哲學對他們的生命有正面作用，當中提醒人們要積極面對生活，但對結果不要過份執著，被不少學生認為對於面對生活壓力很有幫助。

由此可見，美國教育制度對於個人成長有一定重視。加上美國本科課程設計本身就與英國學制不同，在本科階段一般會要求學生修讀教多通識課程，不止讓學生尋找自己的興趣，也讓他們在大學階段思考自己的生活方向。家長在與子女商量本科課程選擇的時候，不妨也觀察一下他們的心理需要，看看是否有課程可以幫他們成長，讓他們變得更加成熟。

說來有趣，亞洲研究學系在美國大學中越來越多，但不少人都不知道它們的前世今生。下次見面為大家介紹。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。