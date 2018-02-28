翻修延期，西雅圖太空針餐廳將推遲重新開放

（編譯：趙天玥）本週二（2月27日）上午參觀太空針塔的人很驚訝地看到這個熱門景點被關閉的標誌。

「我們只在這裡待兩天，一路開車過來只為參觀它，而我們不知道(太空針被關閉的消息)，並且提前購買了通行證，」與妻子一同來自蒙大拿州的旅客勞倫斯•傑普（Lawrence Jappe）說。

工作人員說，太空針塔在施工期間大部分設施是開放的，包括大堂，禮品店和觀景台。太空針塔女發言人丹妮爾•戴維斯（Danielle Davis）表示，在過去的一個月中，太空針塔在幾周中的幾天內關閉施工，但大部分時間是開放的。

這次翻新的主要部分在該建築觀景台和「天空之城」餐廳，投入資金1億美元。

翻新工程將為餐廳提供全玻璃地板，而觀景台將從地板到天花板全部由玻璃構成。

去年，太空針代表宣佈，這項工作將會在夏季旅遊旺季來臨之前完成，但週二上午的現場管理證實，「天空之城」餐廳將延遲開業。

代表大約200名工作人員的8人代表告訴我們，他們在一個月前收到延期通知，併發表了一份聲明，部分內容為：

「所有工會代表的員工，包括餐館工作人員，都收到裁員保護，無論項目需要多長時間，他們的工齡，工資和福利都將保持不變。」

這些工作人員過去曾告訴我們，他們已經開始在其他餐館尋找工作。太空針方面表示，餐廳重新開放的時間表還沒有更新，但工人已經重返工作崗位。工作時間為一週六天，每天20小時。