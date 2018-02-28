調查數據顯示 華州民主黨人數首次超越共和黨

（編譯：陸雨陽）最新數據顯示，雖然美國有很多深藍州，而且州內人民大都將自己定義為共和黨人士。但就在去年，大約多了5個民主黨居多的州，幾乎所有西海岸的州都變成了民主黨為主的州，包括華洲、俄勒岡和加州。

根據從2008年就開始對全美50個州做黨派人數調查的蓋洛浦最新數據顯示，華州在2017年的民主黨人人數首次超過共和黨人數。

雖然華州一直以來都被認作深藍州，沒錯，自1984年里根任美國總統以來，華州一直是堅定的民主州。當然，華州很多地方還一直是共和黨。而最新的數據調查並沒有詢問民眾的投票意願，只問了他們會如何定義自己的政治立場。

蓋洛普公司給出了五個選項：絕對保守派、保守派、中立、自由派和絕對自由派。數據來源包括全美國的近十八萬民眾，華州約有四千七百人參與了調查。

去年，近30%的華州民眾表示了自己自由派和絕對自由派的立場，幾乎沒有人選擇保守派和絕對保守派。而這個自由派的百分比和2016年相比並沒有很大變化，但是保守派幾乎掉了兩個百分比，這讓華州完全變成了自由派為主的深藍州。

儘管如此，華州還有近36%的民眾表示自己為中立立場，這和其他州的情況相同。

去年全美大約有17個州的共和黨人數超過民主黨。但其中只有一個州（不包括DC）的自由派人數完全碾壓其他兩個選項：佛蒙特州。大體來看，綠山州是2017年最多自由派的州，39%的調查人數為自由派，25%為保守派，麻省是自由派人數第二多的州，並且保守派人數全美最少，僅佔22%。而懷俄明州的是最右翼的州，46%的人都是保守派，自由派只佔13%，密西西比州是第二保守的州。

華州並不是唯一一個從保守派人數居多變為自由派人數居多的州。其餘還有俄勒岡、加州、馬里蘭州和羅德島。折讓全美自由派居多的州翻了一倍。夏威夷和特拉華州兩房持平，保守派和自由派人數相當。

而根據調查，全美並沒有從自由派居多變為保守派居多的州。