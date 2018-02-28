紀念偶像逝世40周年 鐵粉以貓王故居之名命名私宅

近日，「貓王」埃爾維斯•普雷斯利(Elvis Presley)的一位粉絲將自己的半獨立式三居室房屋合法更名為「優雅園」，以致敬這位搖滾界之王。「優雅園」原為普雷斯利生前一處豪宅的名字，這位傳奇歌手於1977年在這裡因心臟病突發而與世長辭。

據悉，這位貓王的「鐵粉」名叫約翰•史密斯，是一名樹木整形師。為了紀念8月16日「貓王」逝世40周年，他在獲得議會批准後，將自己的房子重新命名為「優雅園」，並將一塊寫有「優雅園」的牌子掛在門前，牌子上方還有一個貓王的塑像。此外，約翰有一輛牌照為「R66ELV」的汽車，他還給自己6歲的女兒取名為普雷斯利安，以紀念「貓王」埃爾維斯•普雷斯利。

「早在幾個月前我就想給我的房子改名了，我向議會提出申請，他們告訴我只要100米內沒有其他房屋重名就可以，」約翰說，「每年的8月16日對我來說都是個艱難的時刻，因為他(貓王)就是在這一天離世的。但每當他生日的時候，我都會慶祝一周。」

在過去的幾年裡，約翰一直在以「優雅園」為模型修繕自己的房子。此外，他還收集了一整套貓王的自動唱片點唱機和十多套「泰迪男孩」的服裝。他說：「自打記事起，我就特別喜歡埃爾維斯。80年代的時候，同學們都聽「瘋狂樂隊」(Madness)和電子音樂，而我一直對埃爾維斯的作品情有獨鍾。」儘管約翰的妻子不是貓王的粉絲，但這並不影響約翰的熱情。「我永遠都愛埃爾維斯，有關他的剪報和紀念品我會一直收集下去。」約翰說。