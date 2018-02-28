68歲老奶奶變身時尚博主

據英國《每日郵報》2月25日報道，隨著社交媒體的普及，人們沉迷於自拍，秀靚照的情況並不少見，對於英國一位68歲的老奶奶蘇茜•格蘭特(Suzi Grant)而言，這更是她日常生活的一部分。

蘇茜來自英國布萊頓，從2013年開設了博客與Instagram頻道，開始秀出自己的時尚靚照。她勇敢接受衰老，並且想要積極自信地向外界展示老年人也可以美麗時尚，經過歲月的洗禮，更散發出獨特的魅力。

25年前，當蘇茜62歲的母親因心臟病發作突然去世後，蘇茜迎來了人生的一大轉折點。「媽媽體重超標，酗酒還從不運動，對我來說，這是一個觸目驚心的啟示，」她說道。「作為一名40多歲的女性，我逐漸意識到每一條皺紋、過去的歲月和生活方式對我有害無益，所以我決定嘗試不同的方法優先改善我的健康狀況。」作為一名記者，蘇茜多年來過度吸煙、喝酒，但她很快就戒掉了這些不良嗜好，並花費三年的時間進行培訓，努力成為了一名營養師。

這位前記者和電視節目主持人搖身一變成了健康生活專家，2003年，她出版了她的第一本健康生活方式書。蘇茜從2013年起開了自己的博客和Instagram頻道。她的博客名為「另類變老」，她將時尚與天然抗衰老的方法和健康生活方式(如排毒和5：2飲食)結合起來。但她現在的生活不只是僅僅圍繞著時尚和健康飲食這類話題。

在她突然改變生活方式的同時，她也決定找尋一個新的生活環境，並於2000年從倫敦搬到布萊頓。她說：「我剛滿50歲時就厭倦了穿著穿著黑色制服的倫敦人，突然間，我感到無所適從。

布賴頓的自由主義帶給我一種徹底的頓悟。」她開始外出採訪街上的人們，從那些穿著溜冰鞋的70多歲的老人，頭髮顏色鮮艷的奶奶，還有在大海裡裸泳的人們身上發掘靈感。

在接受Instagram採訪後，她的粉絲人數猛增至超過11,100人，其中超過一半的人在30歲以下。雖然精心策劃她的博客和Instagram頁面內容令她倍感疲憊，但她的新愛好讓她感覺現在比以往反而更年輕了。她補充說：「現在我的大腦比五年前明顯更加敏捷，並且通過身體力行自己給別人的建議，我感覺現在比我幾十年前更健康。我只想告訴別人欣然接受變老的事實，並激勵人們做出積極的小改變。」