ICE打擊無證移民 新州首當其衝

聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)在總統特朗普的授意下開展嚴打無證移民行動，各地進行突襲。最新統計顯示，新澤西州是全美受突襲最多的州之一，2017年被捕的人數同比增加了42%。

根據ICE年度報告，去年該部門共逮捕14萬3470無證移民，同比增長30%。新州被捕人數則遠超全美平均，僅紐瓦克市(Newark)去年就有3189人被捕，這一數字甚至超過紐約、長島以及北部地區的總和。儘管新州許多市鎮拒絕與ICE合作，州長墨菲更是打出庇護州口號，但新州無證移民的被捕數量依然上升明顯。

丕優研究中心(Pew Report)報告指出，總統特朗普去年1月25日簽署的行政令是去年逮捕人數大增的主因。該命令要求ICE將執法行動擴大到所有無證移民群體，而非只限於犯罪記錄者，也一度導致無證移民群體人心惶惶。新州伊莉莎白(Elizabeth)、翠登(Trenton)等移民市鎮去年先後爆發遊行，抗議ICE突襲社區。

數據顯示，ICE官員經常在紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)等地守候，直接遣返查到的無證移民，這也是新州被捕人數高居不下的另一原因。同時，新州的黑幫數量眾多，許多無證移民也因參與幫派活動被捕。此前的統計數據顯示，執法者過去五年合計從新州遣返8450名無證移民，其中389人被遣返至中國，占總人數的4.6%

儘管ICE對無證移民的打擊力度加大，但數據顯示特朗普政府並非逮捕無證移民最多的一屆。前總統歐巴馬曾在執政首年逮捕29萬7898人，這一數字甚至達到特朗普任期首年的兩倍之多。ICE紐瓦克辦公室主管(Newark Field Office Director for Enforcement and Removal Operations)John Tsoukaris指出，該部門的工作重點依然是首先逮捕對公眾安全有影響、存在犯罪記錄的無證移民。