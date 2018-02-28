交配期沒半隻幼鯨誕生 露脊鯨2040年恐滅絕

北大西洋露脊鯨族群交配期即將結束，卻沒有任何幼鯨誕生，科學家警告若人類不插手協助，該物種恐在2040年滅絕。

科學家注意到，這個冬季在美國東岸外海，沒有露脊鯨母子同游的記錄。去年鯨魚的死亡數目創新高，鯨魚遇到的威脅包括易遭龍蝦釣線纏住，和越來越難在異常溫暖的水域找到食物。

現在鯨魚死亡率增加和生育率降低被認為會帶來災難性結果，估計全球的北大西洋露脊鯨僅剩430隻，其中僅有100隻露脊鯨可能能生產幼鯨。

美國麻州「伍茲霍爾海洋研究所」（Woods Hole Oceanographic Institution）海洋學家保加特納（Mark Baumgartner）表示：「以我們殺害這些鯨魚的速度，這100隻母鯨20年內將消失殆盡。」他警告，2040年北大西洋露脊鯨將功能性滅絕。

「伍茲霍爾海洋研究所」和其他組織自1980年代中期開始追蹤記錄北大西洋露脊鯨。

美國聯邦調查指出，82%的北大西洋露脊鯨提早死亡是因為被魚線纏繞，主要原因是新英格蘭的龍蝦產業，加拿大水域釣螃蟹活動則是鯨魚另一大死因。

保加特納表示，如今鯨魚被釣線纏繞將更難掙脫，有些鯨魚直接被魚線纏死，有些則無法好好游泳，餓肚子，失去大量鯨脂，進而使母鯨難以懷孕。

部份環保組織已提告美國聯邦政府，要求擴大對露脊鯨的保護措施。