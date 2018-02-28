政庇新法首批面談上路 申請者憂工卡落空

為打擊無證者假借遞交政治庇護獲取工作許可，移民局(USCIS)1月底將政庇面談改為「後送件先面談」後，第一波引用此法的新申請者已接受面談，至於是否會因此影響取得工卡？資深移民律師分析，目前移民局積案相當嚴重，要在規定核發工卡的180天內開庭裁決政庇個案並不樂觀，最終對工卡發放影響有限。

移民律師表示，此法公布後，芝加哥移民法庭從2月20日左右，已經開始面談「後送件先面談」的政庇申請者，根據陪同客戶面談的移民律師透露，基本上審核內容與對談方式，與以前並沒有太大差別，至於是否被拒率會因此提高？律師指出，面談後10天才會收到信息，而且審核標準並沒有變動，目前看不出新作法會產生任何重大影響。

根據移民局官方網站，從2018年1月29日開始，移民局政庇辦公室將優先安排最新遞交的申請人面談。優先順序包括第一：經申請人或移民局要求已經延期者；第二：在過去三周內遞交申請者；第三：面談日期會最新遞交的申請開始，然後按順序往前處理先前遞交的案件。

至於遞件已經超過21天的申請人，目前面談時間很難確定。越早遞交案件者，等待面談時間將越長。移民局指出，更改排期順序可防止僅為獲得工作許可，而遞交虛假政庇申請案件。

移民局統計，過去五年來，政庇的累積案件增加達17.5倍，案件數高達31萬件。依照新的規定，新的政庇申請者應該會在遞交申請後的45天內接受面談，由於時間大幅縮短，移民律師建議申請者在遞交申請同時，就應該把表格、自述及補助材料，以及相關文件的翻譯都準備妥當。

新法上路後，坊間移民律師接到最多的詢問，就是「是否以後申請政庇拿不到工卡？」，移民律師解讀，按照規定，申請政庇者在遞件後150天，可以開始申請工卡，如果申請180天案件未被拒絕，則可獲得工卡。

然而從2013年下半年後，政庇面談排期平均要等三年，所以所有申請者都拿到工卡。隨著新政策程序，假使新申請者在45天內排到面談，移民局未批准而轉到移民法庭，見庭後在原始申請180天內開了大庭，而法官沒有批准的情況下，申請者被發出遞解令時，無論是否上訴，申請者都不可能拿到工卡。

不過，依照現在積案嚴重的情況來看，除非大批增加移民法庭的法官，而且全部法官都支持移民局後送先審的作法，先把法庭積壓多年的案件放在一旁，否則要在提出政庇後的180天內排上大庭，困難度非常大，最終對想要遏止工卡浮濫申請的效果相當有限。