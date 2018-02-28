北極風暴「東方怪獸」来袭 北極竟比南歐熱

全球氣候異常，西伯利亞寒流27日發威，歐洲許多地方氣溫驟降，交通大亂，眾多學校停課，英國報紙稱這波寒流為「東方野獸」。北極地區本周卻出現破紀錄的熱浪，一些地方的氣溫甚至高於攝氏零度，形成北極比南歐還熱的怪現象，讓許多科學家訝異。

歐洲地球科學聯盟在推特上寫說：「北極地區本周將有一波破紀錄的熱浪。」氣象學者已在部分北極地區測到高於冰點、也就是攝氏零度的氣溫。

歐洲南部的氣溫卻降到遠低於冰點，整個歐洲大陸至少有十人在這波寒流中凍死。

在波蘭，首都華沙26日深夜的氣溫只有攝氏零下16度，僅僅26日一天至少就有五人凍死，使波蘭去年11月起累計凍死人數達53人，27日波蘭全國各地的氣溫料將低於零下12度。

在立陶宛，26日深夜的氣溫降到零下26度，首都維爾紐斯有一人凍死。

在英國，政府警告27日降雪量將達5到10公分，公路、鐵路與飛機交通可能受阻，一些地區的供電和手機訊號甚至可能中斷。英國航空26日取消在倫敦希斯洛機場起降的六十多個短程航班。

義大利降下大雪，許多學校停課，多處鐵路交通中斷，旅客驚訝地得知，許多轉轍器並沒有除霜設備，意味著積雪必須徒手剷除。

義大利首都羅馬26日降雪，是六年來頭一遭。在那不勒斯，機場27日凌晨關閉，公車因積雪太厚而停駛。

歐陸最冷氣溫出現在瑞士葛拉塔普，達零下38度，葛拉塔普海拔1850公尺，這樣的氣溫算是罕見的酷寒。

法國在這波寒流中出現乾冷天氣，氣象單位警告，28日起全國大部分地區可能降下大雪。在法國的地中海島嶼科西嘉首府阿雅克肖，居民27日一早醒來，發現海岸積雪厚達15公分，是1986年以來首見。法國至少有三人在這波寒流中凍死。

科學家說，今年至今，格陵蘭最北端的氣溫維持在攝氏零度以上的時間，已長達破紀錄的61小時，此事和北極黑暗冬季出現罕有的海冰退卻現象有關。

2月下旬，北極海的海冰面積處於歷史最低水平，僅1410萬平方公里，大約和埃及一樣大。現在整個北極地區的氣溫，約比平常高出攝氏20度，至零下8度。

但根據1973年的研究，北極海沒有冰，會使歐洲變得更冷。漢堡大學教授卡雷茲克在推特發文說，「北極變暖，歐陸變冷」的天候將以「可怕強度和持久性」繼續下去。

科學家說，與全球暖化有關的北極海冰層因為長期萎縮，曝露出底下較溫暖的海水，向大氣釋放更多熱量，結果將破壞高空噴射急流，較冷的空氣可以進一步南下，較溫暖的空氣則進一步北上。

世界氣象組織表示，歐陸變得嚴寒的成因是北極上方「平流層突然變暖」，導致極地渦旋分裂，北極上方的冷空氣向南蔓延。

科學家說，嚴寒天候還有一部分起因於通常會把冷空氣「鎖在」極區的強風變弱，對整個北半球釋出冰冷刺骨的寒風。

世界氣象組織預估，每日最低溫度將降至攝氏零度以下，即使南歐也難逃厄運。

北美近幾年也遇上類似的突然降溫現象，研究人員表示，隨著全球進一步暖化，極地周圍氣流減弱，這種情況將愈見普遍。