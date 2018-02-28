無視鮮血教訓 特朗普鬆綁眾多運輸安全規定

2015年6月，一輛重達18頓的聯結貨櫃車無視道路施工導致塞車，在田納西州查塔努加（Chattanooga）的75號州際公路以時速80哩衝撞車陣，撞擊力道強大，一路衝撞約一個半足球場才終於停下，造成六人死亡，四人受傷。肇事駕駛上個月被法院裁定汽車殺人罪名成立。

這起震驚全美的交通事故發生後，為避免類似慘案再度上演，2016年政府部門提議重型車輛必須加裝可以發揮救命功能的車速控制軟體。但特朗普總統上台後，包括這項措施在內的許多交通運輸安全法規，遭到運輸部暫時擱置，或無限期凍結。特朗普政府認為，過多交通運輸法規恐將導致經濟發展減緩。

美聯社報導，回顧特朗普上台首年的運輸部法規，原本正在研議當中或已經實施，但卻遭到推翻、撤銷、擱置或交付重議的法規，至少就有十多條，其中大多數案例都是遭到重量級交通運輸業者反對的條文。

同時，如今在運輸部旗下擔任部會主管、負責制定這些法規條文的政治任命首長，經常也都出身於民間的交通運輸業。

報導指出，在眾多法條紛紛遭到鬆綁之際，過去一年來特朗普政府並未在交通安全方面，推出任何重大新法。

遭到擱置或撤銷的法規當中，包括了要求州政府每年對商業客運公司、鐵路公司進行定期檢查的規定，以及要求車廠對於未來出廠的轎車及輕型卡車，必須加裝旨在預防相撞的「車對車」（vehicle-to-vehicle）溝通技術的條文。諷刺的是，許多法規都是在發生了傷亡重大的交通事故之後而開始推動的。

「板金空運鐵路及運輸勞工國際協會」全國立法部主任瑞斯克（John Risch）說：「這些法規都是用鮮血寫下的。然而，我們現在處於一個新的時代，幾乎很少或沒有任何規定，不管這些規定是多麼的有用。」