印度恐怖分子 香港落網

一名在印度出世、香港讀書長大的印度裔男子，因涉及本月初尖沙咀一宗巨款劫案被香港警方拘捕後，被揭驚人身分，該名29歲男嫌犯竟然是被國際刑警以「紅色通緝令」追緝的極度重犯及恐怖分子。印度政府已要求香港當局協助引渡該名嫌犯返國受審。

綜合媒體報導，在香港落網的印度恐怖分子Ramanjit Singh(又名Romi)，自小於香港長大，並持有香港身份證，印度媒體報導，Romi於2016年涉及印度一宗槍械、偷車及偽冒信用卡案，入獄約兩個月後獲保釋，2016年7月棄保由印度潛逃到香港。

印度警方調查，Romi涉及多宗案件，包括企圖謀殺、參與恐怖活動等。警方隨即發令通緝，國際刑警也發出紅色通緝令追緝。

而根據國際刑警網頁，列入「紅色通緝令」的男子Ramanjit Singh牽涉罪行包括企圖謀殺、搶劫、窩藏越獄罪犯、毀滅犯罪證據、私藏軍火等等，除此之外，他同時參與多起恐怖分子活動，被指合謀、教唆、指導、策畫恐怖分子活動，在當中擔當籌集資金、動員的重要角色，是恐怖組織的活躍人士。

在港遙控印度劫獄

據報導，Romi非常可能是2016年11月在印度轟動一時的劫獄案的主謀之一，他跨國指揮約10名武裝分子假扮成警察，進入印度旁遮普邦納巴（Nabha）監獄，殺死門口警衞後，救走包括錫克分離組織哈利斯坦解放部隊領袖等6名囚犯。武裝分子離開時，向監獄掃射200多槍後逃走，全程不到10分鐘，案發後，當地警方大舉搜捕後拘捕至少36人。

事件發生後當地警方拘捕36人，其中3人為逃犯，於去年2月被捕，其中一人供出Romi於越獄案中提供資金，甚至在香港設立「控制室」，以互聯網電話安排逃犯行動，如準備安全屋及偽冒證件等，讓逃犯於越獄後可安全到達另一國家。

涉港2起巨款劫案

Romi匿藏香港期間亦涉及最少兩起本地巨劫案，直至本月尖沙咀一宗巨款劫案，Romi落網，其重犯身分才得以曝光。

另據印度媒體The Indian Express報導，2017年5月至7月，Romi在香港與不同武裝組織及恐怖分子有聯繫，包括一個以巴基斯坦為基地的恐怖組織，而Romi擅於利用網路進行跨國犯罪活動，曾涉及運毒及走私軍火，又為非法機構調動資金到海外，為恐怖分子活動安排籌組資金及調動人手。據知，印度外交部已聯絡香港政府，提出引渡犯人回印度受審。