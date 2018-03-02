又一個世界大國即將破產

據華爾街新聞報道，陷入困境的巴西電信巨頭Oi SA近日申請破產保護，創造了該國歷史上最大規模的破產案，破產保護申請中，共列出654億巴西雷亞爾（約合192.6億美元）的債務。

另外還有報道，奧運會開幕很可能因為巴西經濟與債務問題受到影響。

我們關心這些事件的同時，實際上不必深究這些事，更應該關注的是巴西的銀行受到什麼樣的影響。

不斷地債務違約，最終將讓銀行失去流動性，最終的結局是銀行破產，而銀行破產將帶動更多的企業破產，最終就是巴西破產。

巴西可以不破產嗎？

巴西臨時政府上月18日宣布，今年政府財政赤字可能高達1705億雷亞爾（約合485億美元），比原先估計的數額翻了近一番。據有關的數字報道，巴西政府在2015年的財政赤字還僅僅大約是500億雷亞爾，意味著今年比去年翻了三倍有餘。

當銀行破產開始發生時，巴西政府有能力救助嗎？自己還是泥菩薩過河，自然毫無能力。

隨著貨幣不斷貶值，巴西無論外債市場還是內債市場，基本上已經「死」了，這是自然的，這些市場都是信用市場，當雷亞爾不斷貶值的時候，意味著信用先生抽身離去，信用市場自然死亡。

那怎麼辦？政府過不下去，銀行也過不下去，債券市場死了，怎麼辦？

只有一條路，就是印鈔，這就是國家破產之路。好在巴西很熟悉，鄰居委內瑞拉正行進在這條大路上，上世紀八十年代巴西自己也走過，對這條路很熟悉。

國家破產，意味著本幣劇烈貶值，意味著以美元表示的國家的購買力和支付能力劇烈下降，從金磚變成磚頭；人們從小康生活，變成「千萬、億萬富翁」，當然這種富翁是紙面上的含義，2008年以前，辛巴威這樣的富翁更多。

所有發展中國家，以前十幾年都在持續得罪信用先生，當到了一定程度的時候，信用先生自然就會懲罰，方式就是讓你成為負翁，而且是以國家的含義。

雖然巴西雷亞爾最近半年有所反彈，但是，當發現有主要銀行陷入破產的境地時，巴西整個國家破產的大道也就敞開了，那時，你再看看巴西雷亞爾是什麼面目，凶神惡煞。

現在，帶領巴西的是特梅爾，他走的路還不如羅塞夫，依舊希望以投資拉動經濟。比如：巴西通信部希望打造「智慧巴西」。到2019年巴西將把擁有光纖網路的城鎮數量佔比由目前的53%提高至70%，屆時寬頻網路將覆蓋巴西95%的人口。

根據計劃，多個大型網路基礎設施建設項目將陸續開工實施，包括在亞馬孫部分區域鋪設網路，以及2017年發射一顆國防和通信地球同步衛星。巴西通信部還宣布，將建設6條海底光纜，連接巴西與歐洲、非洲和美國，用以提高網路數據傳輸能力和保障通信安全。

可以肯定的是，這些項目未來會成為爛尾或壞賬。之所以造成現在困局的根本原因是投資過度，傷害了信用市場，如果繼續投資，只能是繼續傷害，最終，更快地將巴西帶入破產之路。

如今的巴西，只有貨幣緊縮、財政劇烈收縮（而不是繼續擴大投資。這需要精簡無數政府僱員，剩下的還要過苦日子）才能化解困局，但是，你敢嗎？既然不敢，就只能破產！