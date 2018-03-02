鬼馬歌王來西城迎新春

王俊棠洋名Ricky，於1979年出道，當時的藝名是「伊凡威」，其後一直在1997至1998年間使用。王俊棠於1970年代，曾任職警察。由鄺業生監製找他開始入TVB拍電視劇，演出第一部電視劇《陀槍師姐1》。Ricky 擅長演出一些打打殺殺的大塊頭角色、囂張武夫、粗人、打手、惡霸、社團人士、大隻佬等角色，有時候也會演出喜感十足的搞笑角色。其演技也深受觀眾認同。但現實生活中的王俊棠愛好唱歌，成功參加數屆歡樂滿東華表演，為東華醫院籌善款，後成為慈善演唱全台藝員卡拉之星大唱遊的常客，並引進他在多個佛教及社團演出 ,他在電影演出中，還有數次與影壇大哥大周星馳合作，如《風雨同路》、《霹靂先鋒》等，對於演員來說確是一個不錯的演出經歷。現時除了拍電影、唱歌外，他還是功夫點心店的東主。

卡拉之星代表著Ricky唱歌了得，加上他的搞鬼個性，使他有鬼馬歌王之稱。他將會聯有香港美艷親王之稱的徐羽妏Shirley同於2018年3月25日(星期天)在Muckleshoot賭場舉辦兩場「飛鳳舞喜迎春演唱會」，分別為下午3時至4:30時和下午6時至7:30時。有興趣的歌迷又是Muckleshoot 會員，請迅速到Muckleshoot賭場免費換購門票。