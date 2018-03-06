【熱播電影推介】

《遊戲之夜》

Game Night

類型：推理/犯罪片

導演：John Francis Daley, Jonathan Goldstein

上映時間：2/23/2018

故事敘述一群朋友常聚在一起玩遊戲之夜，直到某天晚上他們發現自己正陷入了一起真正的謀殺案。冷面笑匠傑森貝特曼與瑞秋麥亞當斯主演的新作。麥斯(傑森貝特曼 飾)和安妮(瑞秋麥亞當斯 飾)他們夫妻倆每週都會參加一場屬於伴侶的遊戲夜，但自從麥斯的人氣萬人迷哥哥布魯克斯(凱爾錢德勒 飾)加入後，遊戲就越玩越大了。 這次布魯克斯安排了一場神祕的謀殺派對，找來了冒充的暴徒與假的FBI探員，所以當他被綁架，這應該也是遊戲的一部分……！然而六名玩家一路破解到最後，發現這場「遊戲」和布魯克斯都不單純。在這整個混亂的遊戲夜中，每一次意外的轉折都導致另一個出人意料的變化，讓人難以招架。這個遊戲的玩法沒有規則，沒有重點，讓每個參與遊戲的人都無法拿定主意，這將會是所有人玩得最過癮的一次，但這一晚的瘋狂「遊戲」也可能讓所有人沒機會活到第二天……

【新劇推薦】

《操心》My First Love

類型：都市/愛情

導演：閔延弘

頻道：韓國OCN

上映時間：1/8/2018

《操心》為韓國OCN於2018年1月8日起播出的月火連續劇，由《Happy Sisters》閔延弘導演執導與朴加妍作家合作打造。主要演員包括 李正信、李烈音、徐志焄講述在十年間對初戀無法忘懷的男主角，突然穿越時空回到了十年前，遇見年少的自己，並與他展開一場命運爭鬥的故事。姜信宇 (李正信 (CNBLUE 成員) 飾) 在中學時期暗戀韓智秀 (李烈音飾)。但信宇聽到智秀拒絕跟她告白的學長時，說她自己有喜歡的人，讓信宇十分失望，打消了跟智秀告白的念頭。後來，智秀突然一聲不響便去了出國留學，自那時候起他們就失去聯絡。十年後，信宇偶遇智秀，但智秀無名指上戴著介指。智秀說兩人能夠重遇是緣份，但卻也是孽緣。沒有多久，智秀就在車禍中意外死去。 信宇發現當年智秀把紙條夾在《尋找失去的時間》的書本裡，原來當年智秀想約信宇見面，有話要跟他說。信宇決定要回到過去改變命運，拯救智秀。

【新專輯推薦】

Migos 《Culture II》

風格：嘻哈與饒舌

廠牌：國會音樂集團

發放日期：1/26/2018

嘻哈團體Migos由Quavo、Offset和Takeoff三人組成，Migos的團名在他們的家鄉喬治亞州，是指用來吸食/製造毒品的廢棄空屋。最新主打單曲「Stir Fry」由美國創作型歌手、唱片製作人以及時裝設計師Pharrell Williams操刀製作，MV找來曾獲得MTV音樂錄影帶大獎以及全英音樂獎提名的華裔新生代導演Sing J Lee(李承禧)合作。影片背景設定在香港的餐館，帶入麻將、唐裝以及功夫等元素，吸引YouTube近2000萬的點閱次數和6400萬的Spotify點聽次數。MV充滿濃烈的香港風情，以港產功夫片劇情和唐人街的味道貫穿整個影片。 Migos在樂壇相當有人氣，天后凱蒂佩芮(Katy Perry) 在她的最新專輯中就曾指定和他們合唱「Bon Appétit」，天王德瑞克(Drake)、饒舌歌姬妮姬米娜(Nicki Minaj)、電音DJ棉花糖(Marshmello)、饒舌新星卡蒂B (Cardi B)…等大牌歌手也都曾經跟他們合作，製造過許多熱門串流神曲。專輯收錄的其餘歌曲包括：《Higher We Go 》，《Supastars》，《Gang Gang》。