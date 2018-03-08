特朗普落實美國優先口號 衝擊恐才要開始

總統特朗普宣布將對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，引發各界嘩然。但特朗普其實早在競選時便高舉「美國優先」大旗，如今投資人似乎逐漸認知特朗普可能說到做到，且行動才正要開始。

彭博報導，特朗普當選後曾承諾，將捍衛美國人對抗他認為不公平的外來競爭。他在宣誓上任前甚至矢言，對於把工作機會移往海外的企業，將課徵沉重的「邊境稅」。

然而在特朗普第一年任期內，許多他的貿易威脅並未付諸行動。且隨著美國股市屢攀歷史新高，特朗普的言論也漸受忽視。但他今年1月決定對進口太陽能板和洗衣機課徵懲罰關稅，已暗示接下來會有更多貿易作為。

果然特朗普1日宣布，將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的關稅。消息傳出後市場動盪，歐洲聯盟（EU）在內的美國貿易夥伴也揚言報復，一些與特朗普同屬共和黨的聯邦國會議員更警告，這會帶來嚴重的經濟和政治衝擊。

但特朗普隨後似乎進一步證實人們的擔憂，他2日在推特（Twitter）發文表示：「貿易戰是件好事，容易取勝。」

回顧特朗普暗示過的行動，他曾威脅，若重新談判不如他意，將率領美國退出北美自由貿易協定（NAFTA）和與南韓簽訂的貿易協定。特朗普還針對中國採取他聲稱不公平侵害智慧財產權的行為，威脅施加處罰。

高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）經濟學家菲力普斯（Alec Phillips）發布研究報告指出，特朗普對進口鋼鋁課重稅，意味美國在其他貿易議題上採取強硬立場的可能性升高。

菲力普斯在2日發布的報告中表示：「我們預期，未來幾個月貿易進展還將進一步受挫，包括NAFTA協商恐停滯，以及可能對中國的貿易和投資祭出限制。」

美國、加拿大和墨西哥的代表現正於墨西哥市進行NAFTA重新協商的第7輪談判，討論已超過一週。由於美方提出一些降低自身貿易赤字的方案，例如提高對汽車產品的自製率要求，導致協商陷入膠著。

高盛現在不僅預料僵局將持續，且預期特朗普「頗有機會」在某個時間點實現威脅、真的退出NAFTA。看來談判勢必將延長至原訂3月底談成的目標時間之後。

特朗普下一個可能行動，是由首席貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）調查中國是否侵犯美國的智慧財產權。

高盛預期，特朗普政府將根據2017年8月對中國啟動「301條款」調查的結果，對中方投資施加限制。特朗普已透露，根據調查部分結果，他想處以重大「罰金」。