風暴襲擊美東海岸 造成至少9人死亡50多萬戶停電

從上週五以來，美東地區遭遇「炸彈氣旋」侵襲，帶來了強風、暴雨、洪水和暴雪。目前已造成至少9人遇難，仍有部分地區有洪水災害和停電情況，風暴席捲美東北，從緬因州到弗吉尼亞州，帶來洪水和風災。

在俄亥俄州和紐約州北部有1英尺或更多積雪，波士頓和羅德島有2英寸到5英寸積雪。

週末的這場「炸彈氣旋」，帶來每小時超過70英里的颶風。造成樹木倒塌、電路中斷，東北部鐵路和空中服務受到嚴重影響。

亞利桑那州的華盛頓遊客Michelle Linda：「風真的很大，沒預料到會這樣，像是每小時70英里。」

根據航班追踪網站FlightAware.com，週五，超過3000架美國航班被取消，大部分在波士頓、費城和紐約機場。

波士頓機場旅客Valerie Studebaker：「我外甥想回去，所以他找到另一家會起飛的航空公司，也是他今天唯一能搭的，我們拍下出發信息板，上面全是「取消、取消、取消」。」

一架弗吉尼亞州夏洛茨維爾起飛、前往華盛頓杜勒斯（Washington Dulles）國際機場的航班，在強風中降落，飛機被風吹得東搖西擺。

飛行員向航空氣象中心發送了一份報告說：「幾乎飛機上的每個人都在嘔吐。」

而「炸彈氣旋」也給東北沿海地區，造成200萬戶停電。到週六，下降至50萬戶。

週日，波士頓150多萬家庭和企業恢復供電，但路面仍積水嚴重，行使在波士頓街頭的汽車，如同在河中划過。目前，航班情況仍不穩定，但美東北鐵路系統已在週日恢復。

陣風和洪水將從大西洋中部，往新英格蘭南部撤離。本月潮汐達到高點，未來幾日，美東沿海最高將有4英尺的風暴潮。在纽约州，各地区分别拉响沿海洪水预警（Coastal Flood Advisory ）、洪水警戒（Flood Watch）、冬季风暴警告（Winter Storm Warning）、强风警告（High Wind Warning），纽约州长库默宣布，进入紧急状态，应对风暴。降雨将在周四晚间抵达，周五同时伴有强风，阵风最高每小时60英里，在长岛部分地区更接近每小时70英里。强风，对纽约长岛东部和康州南部，打击最大。