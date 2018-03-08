反常！政協工作報告少了「港人治港」

全國政協13屆一次會議3日在北京舉行，主席俞正聲發表工作報告，未來工作部署中，涉及港澳部分僅有一句「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」，與前四次工作報告相比，少了「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」等慣例提法。有分析指，此舉或代表北京有可能再度收緊對港政策。

蘋果日報導，俞正聲任內最後一次工作報告、展望2018年工作部署中，涉港澳內容出現明顯變化，僅有「加強同港澳台僑同胞團結聯誼」，不但把香港跟台灣以及海外華人地區並列，歷年工作報告中，涉港澳部分常見的一國兩制、港人治港、澳人治澳、支持特別行政區行政長官和政府依法施政等，隻字不見。

民主黨立法會議員林卓廷認為，這不是北京無心遺漏，因為對共產黨而言，官方報告每個用字均「盯得好緊」，當中包含政治訊息，他指這次是官方有心刪除一國兩制、港人治港、高度自治等字眼，令人擔心北京或再收緊對港政策。

時事評論員潘小濤也指，俞正聲報告將中共對港一貫政策模糊化，反映十九大以來中共總書記習近平新時代的做法，逐步淡化一國兩制、高度自治、港人治港等論述，也反映正值中共換屆，高層權力交接未必順暢，因此不想在報告中敲定未來五年的港澳台方針。

另據明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，此次的政協報告「只是不想重複（總結部分的）內容」，而國家主席習近平在回歸20周年等場合已經常強調上述方針，故外界毋須過分解讀，如因欠缺特定字眼而緊張，「反映部分港人有不安全感」。