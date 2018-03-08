梅克爾四度連任 恐為「最後一任」

德國社民黨4日投票通過與總理梅克爾領導的保守派組成聯合政府，不僅結束161天、堪稱是德國歷來最長的選後過渡期，梅克爾也獲得第四個總理任期。梅克爾4日說，「為了德國的福祉」，她將和社民黨充分合作。

綜合媒體報導，根據社民黨投票結果顯示，66%黨員支持加入聯合政府，34%反對。社民黨代理黨主席蕭茲（Olaf Scholz）指出，「我們現在有明確答案：社民黨將加入接下來的德國政府。」蕭茲對於他將出任財政部長的報導不予置評，僅表示由社民黨執掌六個重要部會是組閣條件之一，該黨將提名三男三女入閣。

德國新政府最快可能在3月14日宣誓就職，但實力將不如前政府。由於基民黨聯盟和社民黨選戰結果都遠不如上屆，新政府在聯邦議會709席中只占了399席，比率約56%，比上屆聯合政府掌握超過三分之二席次大為遜色。

法新社說，基民黨和社民黨兩個傳統大黨在這次大選支持度都嚴重流失，主因之一是選民不滿梅克爾的難民政策，從2015年起讓超過100萬難民和移民入境德國，引發社會問題。這也讓反移民的極右派「另類選擇黨」興起，在大選中拿下超過12%選票，在新國會中將成為最大在野黨。

號稱「歐洲女王」的梅克爾如果真的順利作完第四個四年任期，可能追上或超越已故總理柯爾（Helmut Kohl）的馬拉松任期紀錄；柯爾是德國統一的推手，也是提拔梅克爾的師父。不過，法新社報導，越來越多觀察家懷疑梅克爾會再執政那麼久，因為許多選民已對這位暱稱「老媽」的總理產生質疑，有關她統治時間將盡的說法四起。

梅克爾是德國歷來最年輕及首位女總理，憑藉務實及溫和作風，深受國民支持。她任內帶領德國度過歐洲金融危機，堅決廢除核電更是其重要政績。然而梅克爾2015年決定向難民打開大門，收容多達100萬難民，令她飽受批評。

分析家認為，梅克爾近年提出的收容難民政策不得民心，民意支持度不復往昔，愈來愈多人質疑她是否仍是領導歐洲最大經濟體適當人選，直言「權力高峰期已過，今屆任期過後應是時候引退」。

去年9月德國舉行國會大選後，梅克爾領導的基民黨聯盟雖維持國會第一大黨，但得票率不到三成三，必須和其他黨合組聯合政府。但談判處處碰壁，其地位更岌岌可危。許多觀察家都在討論，梅克爾是否會適時退位讓賢，而不要撐到被逼退。當她最近選擇地區政治人物克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）為基民黨新任秘書長時，觀察家都將此解讀為她已欽定接班人。