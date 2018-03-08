中美俄正在發動「新冷戰」

中國、俄羅斯及美國都在爭奪對一個地區的影響力與控制能力，而且這個地區天氣嚴寒：北極，美國財經媒體CNBC報導，中俄兩國力拚打敗美國，這些國家正在發動一場「新冷戰」。

北極超過一半海岸線位於俄國北岸，多年來俄國一直企圖在經濟和軍事領域稱霸北極，北極未開採的石油和天然氣可能價值35兆美元。

現在中國也將觸角延伸至北極，北京在1月發布「中國北極政策」白皮書，表明要與各國共建「冰上絲綢之路」。全球氣候暖化，開啟了北極新航線與經濟機會。

在這場「新冷戰」中，重點就在於占全球五分之一至四分之一的未開採化石燃料資源，這還沒提各種可開採礦物，包括黃金、銀、鑽石、銅、鈦、石墨、鈾及其他具有價值的稀土元素。冰雪逐漸融化，人類會更容易開採這些資源。

去年12月在美國紐奧良舉行的氣候專家會議中，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣布眾人知道的北極已經成為過眼雲煙，提出新名詞「新北極」，海平面暖化與海冰消融的速度是過去1,500年來未曾見過，且北極看不到回到穩定冰封地帶的跡象。

北極冰雪逐漸退去，企業和政府紛紛進駐，海港設施、採礦作業、石油與天然氣管線也加快進入北極的腳步，當然還包括道路、鐵路及飛機跑道。

金融機構Guggenheim Partners的資料顯示，已經計畫、施工中、已經完工或取消的北極基礎建設計畫差不多有900個，需要的投資總額高達1兆美元。

俄國已經竣工、施工中或已經提出的計畫潛在規模達到3,000億美元，很清楚俄國是推動北極基礎建設的霸主。俄國已經重新啟動一些蘇聯時代停止運作的軍事設施，在北方領土興建新設施和機場，更沿著北部海岸開闢一系列海港。