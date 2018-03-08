人大開幕 政經重頭戲 經濟成長目標6.5% 軍費增8.1%

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議5日開幕，國務院總理李克強將發布的「政府工作報告」如何擘劃今年工作是當天重頭戲。由於本屆人大會議還將審議憲法修正案、國務院機構改革方案，以及選舉和任命國家機構組成人員，對中國政經及社會發展具有更深遠影響，因此備受各界關注。

李克強今天除將發布今年GDP增長、CPI漲幅、財政赤字等經濟發展核心指標，預計今年的政府工作報告還會公布綠色發展指數等經濟社會發展新的評價指標。

今年的經濟成長目標訂在「6.5%左右」，符合預期，但低於去年經濟成長6.9%。國防支出則將增加8.1%。全國人大會議開幕準備的報告顯示，今年的成長目標和去年相同。通貨膨脹目標則訂在3%。中國這個全球第二大經濟體去年經濟成長6.9%，超乎預估。

此外，據官方新華社指出，中國2018年的國防支出將增加8.1%，使軍事預算增長超過去年。相較之下，中國去年國防支出增加7%，2016年增加7.6%，2016年當時是6年來首度增幅未達兩位數。

由於中國國台辦在今年兩會登場前，發布31項最新惠台措施，因此今年政府工作報告涉台部分如何表述，也將成為觀察今年兩岸關係發展的重要風向球。

中國今年全國人大5日開幕，20日閉幕，創下近25年來最長會期紀錄，主要是因為今年將審議多項攸關中國未來五年，甚至更長遠發展的重要議案。

其中，受到外界高度矚目的憲法修正案，中國全國人大常委會將在今天提出憲法修正說明， 預計11日下午舉行第三次全體會議，進行投票表決。

這不但是中國時隔14年再度修憲，此次修憲將取消國家主席任期限制，也被視為是在為中國國家主席習近平長期掌權掃除憲法障礙。

近3,000名全國人大代表將於17、18、19日三天，依序選舉產生新一屆國家主席、副主席、中央軍事委員會主席，全國人大常委會委員長、副委員長和秘書長。

之後表決國家主席提名的國務院總理人選，及國務院總理提名的國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行（中國央行）行長等人選。

中國國務院13日則將提出國家機構改革，其中涉及近期盛傳的「一行三會」，以及國台辦與港澳辦是否整併的重大組織改革與調整。

針對國台辦可能和港澳辦合併的傳聞，昨天以福建省人大代表身分出席全國人大預備會議的國台辦主任張志軍，在被媒體問到此事時則表示，「誰說是要合併？我怎麼不知道？」

在聽到消息來自香港媒體報導時，他則說，中國中央國家機關機構改革方案要經過程序、經過討論才決定，「不能夠聽風就是雨」。

新華社昨晚（4日）公布中共19屆三中全會有關「深化黨和國家機構改革問題」的決定，提出改革原則為：一、堅持黨的全面領導；二、堅持以人民為中心；三、堅持優化協同高效；四、堅持全面依法治國。改革內容主要涉及優化政府機構設置和職能配置，以及統籌黨政軍群機構改革。