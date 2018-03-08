為何中國全面開放二胎 還是無法引爆「嬰兒潮」？

彭博資訊報導，2015年詹姆士‧陳（音譯）和薩布麗娜‧黃（音譯）第一次聽到中國政府決定廢止實施幾十年的「一胎化政策」，允許所有夫妻生第二個小孩時，他們感到很興奮，考慮拚二胎，想生個男孩。

後來他們並未生第二個小孩，他們的女兒今年6歲，一年在英文、舞蹈等課外課程的開支就花掉人民幣20,000元(約3,168美元)，且養小孩的成本只會愈來愈高。

房子也是問題，薩布麗娜‧黃說，有了兩個小孩，他們就必須考慮買新房子。她在木地板公司上班，月薪人民幣5,000元(約792美元)，而全球生活成本統計網站Numbeo的數據顯示，上海房價是課稅後平均薪資的91倍，紐約是25倍，這聽到就是一個令人洩氣的數字。

詹姆士‧陳也說，養一個小孩就已經很不容易了，不敢想生兩個小孩。他今年35歲，在戴爾公司（Dell）當內部稽核人員，月薪人民幣6,000元(約950美元)。

這對夫妻可說是中國社會的一個縮影，中國國家衛生和計劃生育委員會官員楊文莊上月表示，大約五分之四受訪夫妻說，經濟壓力打消他們生第二個小孩的念頭。

中國國家統計局的數據更顯示，2016年新生兒人數激增7.9%，攀抵1,790萬人，這一年是生育政策鬆綁頭一年，但2017年就恢復下滑，嬰兒人數比2016年減少63萬人，降幅達3.5%。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）中國經濟暨商業中心資深研究員施雷德表示，政府改變政策的時候，可能會看到數字往上走，但不代表動能可以持續，在中國養小孩的經濟負擔太沉重。施雷德有一份在年初發表的報告，報告標題是「二胎政策無法帶來『嬰兒潮』」。