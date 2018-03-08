「台灣旅行法」送至白宮 可望十天內生效

美國國會5日已將「台灣旅行法」送交白宮，依照美國國會立法程序，將於十天內生效。

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

根據國會網站資料，「台灣旅行法」5日送至白宮，依照美國立法程序，總統簽署便成法；即使總統不簽署，在國會開議期間，總統收到法案後十天內無作為也會自動成為法律。

除非總統行使否決權，則由國會於會期內發起再審，但就熟悉此案的人士評估，特朗普行使否決權的可能性不大。

參議院通過「台灣旅行法」後，國務院東亞局發言人凱維透過電子郵件回覆台灣記者表示，美國對台政策並未改變，仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

凱維並提及，行政部門與國會為獨立與分立的部門，在制定美國外交政策上各具有重要作用，但兩者不控制對方，或代表對方發言。

「台灣旅行法」指出，美國國會認為，自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

法案提及，美國政策應該允許國安、行政等任何層級官員赴台灣會晤台灣官員，並允許台灣高層官員進入美國，與美國國務院、國防部及其他政府部門官員會面。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。