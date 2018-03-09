【熱播電影推介】

《紅雀》

Red Sparrow

類型：驚悚片/推理

導演：Francis Lawrence

上映時間：3/2/2018

《紅雀》由珍妮佛·勞倫斯、喬爾·埃哲頓、傑瑞米·艾恩斯、馬提亞斯·修奈爾等人領銜主演，改編自賈森·馬修斯著作的同名小說。故事講述正值花樣年華的芭蕾舞名伶，多明尼加·伊戈洛娃，因一場表演不幸嚴重受傷，而被醫院宣告無法再繼續自己的舞蹈生涯，這個悲痛的命運轉折，讓她被俄國情報機關相中，她被國家強制選入了「麻雀學校」（Sparrow），成為的一位美女特務，亦被迫成為冷面無情的殺手。代號名為「麻雀」的多明尼加·伊戈洛娃，專門以美色誘惑敵人獲取情報。在一次行動中，她奉命滲透美國中央情報局（CIA），與CIA的一名情報人員發展了一段危險的愛情。但隨著任務開始失控，為了生存下去，她不得不成為一名雙重間諜。兩位年輕的幹員在朝暮相處之下發展了看似羅密歐與茱麗葉般的禁忌之戀，將可能危害著兩人的性命，更或是國家安全……

【新劇推薦】

《經常請吃飯的漂亮姐姐》

Pretty Sister Who Buys Me Food

類型：愛情片

導演：安畔錫

頻道：韓國JTBC

上映時間：3/31/2018

大勢演員的丁海寅和孫藝珍一同演出的JTBC新劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，丁海寅飾演電腦遊戲公司的企劃兼遊戲人物設計師徐俊熙，雖然很不甘心，但仍結束了3年的海外派遣工作回到了國內本部。徐俊熙有著不受條條框框束縛、自由奔放的性格，雖然性格如此，在愛情面前卻比誰都真摯。孫藝珍則飾演咖啡賣場的總務組職員──尹珍雅，無論工作或戀愛都不太順心的30代職場女性。剛從國外出差回國的俊熙，發現一直以來看起來「很普通」的珍雅姐姐，不知不覺中變成漂亮姐姐了，故事講述他們從普通朋友發展到姐弟戀的故事。

【新專輯推薦】

GOT7

《Eyes On You》

風格：K-pop

廠牌：JYP娛樂

發放日期：3/12/2018

《Eyes On You》是韓國男子組合GOT7所推出的第八張韓語迷你專輯，由JYP娛樂製作，Genie音樂發行。共收錄六首曲目加一首純音樂，主打歌為《LOOK》，其餘歌曲包括《The Reason》，及與孝琳合作的歌曲《只有你一人》（One And Only You）等，所有收錄曲都由成員親自參與創作。GOT7正式宣佈將於3月回歸，他們亦於數天前在官方 Facebook 上公開了成員 JB 的個人概念照。 公開的照片共有三張，其中一張 JB 身穿紅黑相間服飾，搭配垂墜耳環，造型搶眼，照片上還有主打歌《LOOK》字樣；而另外兩張照片中，JB 則換上格紋襯衫展現帥氣，也更令人期待其他成員的概念照和專輯整體風格。 專輯的其餘歌曲將會於3月12日下午6點 (韓國時間) 在各大音源網站上公開。