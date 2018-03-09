獨愛熱量極高的珍珠奶茶

By Debbie Chan

不小心搜索了一下珍珠奶茶的卡路里，谷歌立即顯示出：「以1杯700毫升的半糖珍珠奶茶為例，熱量550大卡，體重60公斤者需爬2393個階梯才能消耗……」可是卡路里算得上什麼？這數字對於一眾喝奶茶喝上癮的人一點也無阻！如果咖啡屬於美國人的生活所需，那奶茶可能是很多人每天喝的清水吧。以下盤點了數間值得推介的奶茶店，都很值得一試。當然，為了大家的身體著想，奶茶還是適量的看著喝吧。

CoCo Fresh Tea & Juice

11028 NE 8th St Bellevue, WA 98004

首先推介的是這家新開店在Bellevue市中心的CoCo。 相信對於住在Bellevue的人來說，CoCo也是無人不曉了。事關他們剛剛開店的時候每天都人流爆滿的，小小的店也被擠得水擠不通，大概要排隊等候一個小時才喝到他家的奶茶。幸好現在熱潮過了，人流不再從四方八面一窩蜂的來，等候的時間縮短了很多。可是CoCo人氣還是超高的！這家從台灣開過來的奶茶店，連台灣朋友對他們也讚不絕口，指西雅圖的分店極有水準。到底他們的吸引之處是什麼？他們的奶香味很濃，甜度很適中，珍珠也很有口感，最特別的是他們的「奶茶三兄弟」（Three Guys），讓你可一次品嚐珍珠，雞蛋布丁，和燒仙草！除了奶茶，還有新鮮調製的果汁，養樂多系列的飲料，可可系列，鮮奶系列，玫瑰鹽奶蓋系列，還有冰沙。選擇十分多樣化，喜愛喝台式飲料的你必定要試試！溫韾小提示：駕車前往的朋友們可於旁邊的萬豪國際酒店（Marriott）泊車。

Young Tea

609 S Weller St Unit B Seattle, WA 98104

這家開在唐人街的奶茶店十分有名，源於台灣卻混合了很多港式元素。除了鮮奶茶之外，他們還有各種鮮萃熱茶，健康飲料，招牌冰茶，冰沙，冷泡茶等。Young Tea的飲料推祟天然和健康，所以特設了健康飲料的選擇，十分特別，分別有：洛神花茶，柚子脆梅飲，黃金蕎麥茶，檸檬愛玉，什穀芝麻特飲。特別推薦他們的洛神花茶，甘甜之餘帶點茶香，而且有助提神。各種健康飲料也有它們的功效，據說蕎麥茶可以淨化血液，促進血液循環，還具有抗氧化功能。茶類的選擇很多，可選烏龍茶，普洱茶，鐵觀音，綠茶和紅茶。對茶味比較有要求的你可試試看他們各種茶類飲料。如果愛喝奶茶又不愛太甜的你，可點半糖或少糖，因為他們奶茶的奶味較重，太甜的話可能會有點膩，各位點的時候可以注意一下。他們還有各種口味的馬卡龍，包括：草莓，綠茶，西柚，巧克力，香草，荔枝等。另外甜點還有冬季限定的燒仙草和紅豆湯。

Oasis Tea Zone

1. 606 E Pine St Seattle, WA 98122

2. 519 6th Ave S, Seattle, WA 98104

3. 4508 University Way NE Seattle, WA 98105

4. 699 120th Ave NE Uwajimaya Bellevue, WA 98005

相信Oasis對大家來說也不陌生了，這家珍珠奶茶一共有好幾間分店，在華大旁邊也有一家。Oasis是一家比較像咖啡廳的奶茶店，適合和朋友們一邊喝奶茶一邊舒適的聊聊天，在店內還有各種紙牌遊戲提供借玩。他們的珍珠奶茶加入了很多西方元素，成功討得外國人的熱捧。他們除了珍珠奶茶外，還有各種雪泡，冰沙，綠茶，紅茶，和新鮮調製的果汁等。光喝不夠的話還有各種台式小吃，包括：鹽酥雞，炸豆腐，薯條，甜番薯薯條，刨冰，雪糕，和雞翅等。最特別是他們居然有榴槤飲料！如果你和我一樣喜愛吃榴槤的話，你必定會喜歡他們的榴槤飲料，味道可是濃濃的，份量十足。Oasis在唐人街的分店可算是最大了，每逢週末都人流湧湧的，氣氛很熱鬧，十分適合與幾個朋友結伴坐一坐，喝個奶茶聊天玩耍。

Kung Fu Tea

4730 University Way NE Ste 109-110 Seattle, WA 98105

來到這個帶點私心的推介，就是也是華大校園區上的功夫茶了！他可說是不少人的最愛，功夫茶的奶味同和茶味適中，奶味不會很濃把茶味蓋過，茶味又不會太苦澀，十分適合不愛太甜又不愛太苦的「麻煩人」。重點是他們的珍珠十分有口感，不會因為浸泡太久而變得太軟或太硬。而且珍珠還是甜甜的帶點黑糖味，不像有些珍珠淡而無味，而且口感太軟，咬下去的時候感覺很散。 他們還有各種不同水果口味的鮮果茶，養樂多飲料，各種水果口味的鮮奶，台式撞奶，冰沙，咖啡，還有台灣最著名的奶蓋。他們定時還有會季節性的特飲，如黑糖薑母茶，南瓜烏龍奶茶等。店內的裝潢也別有一番用心，設有數個很可愛的豆沙椅，讓人可以舒適的躺著喝奶茶聊天，而且每逢節日，他們店內也會有不同主題的佈置。

Drive Thru Boba

10435 NE 4th St Bellevue, WA 98004

先提醒大家不要被他們的名字誤導，Drive Thru Boba並沒有Drive Thru的服務，不能讓顧客留在車內點餐和取得服務，懶惰的你可能得走動一下了。住在Bellevue較久的你對他們可能比較熟悉，畢竟他們在Bellevue已有一段歷史，可是他們高冷的性格讓大部份人士都捉摸不到他們的行蹤。事關Drive Thru Boba 的營業時間十分奇特，可說是十分看心情，他們喜歡工作就工作，睡覺則睡覺。心情想要去飛翔的時候一週可能只開店三天，沒錢的時候一週也不開店超過五天，每週開店的日子和時間也不定，每天奶茶賣光就關店，可謂史上最有性格的奶茶店。 那想喝奶茶的你怎麼辦？Drive Thru Boba最有規律的事務就是每週定期在Facebook發放一週的營業時段，讓想喝奶茶的你預先準備，不怕遇到想喝沒得喝的狀況，落空跑回家。Drive Thur Boba雖高冷，可是每次他們開店，人流必定來勢洶洶，排隊排到大街上。能讓他們這般高冷是源自他們對奶茶香滑的執著，他們的奶茶很合乎港人的口味，香濃而且順滑，稱得上香港的絲襪奶茶。他們飲料的選擇不多，就那五種：奶茶，檸檬茶，甜紅茶，奶綠，泰式冰茶，可是每款都是超水準。另外還有烏龍茶口味的雪糕，十分特別。

Sharetea

1. 1112 110th Ave Ne Ste 107 Bellevue, WA 98004

2. 1100 NE 45th St, Seattle, WA 98105

3. 7425 166th Ave NE Ste C-140 Redmond, WA 98052

4. 911 North 10th Pl #B, Renton, WA 98057

同樣在西雅圖有數間分店的Sharetea，相信大家對他也熟悉不過。Sharetea的奶茶可算十分高質，很有台灣的風味，回頭率很高，感覺每天喝也不覺膩。曾經聽說過住在Sharetea附近的朋友坦言，她幾乎每次經過都想要喝。除了奶茶以外，他們還有經典的茶類，包括：紅茶，綠茶，烏龍茶，冬瓜茶和薑母茶。另外還有各種水果飲料，他們店舖推介夏威夷水果茶，奇異果茶，還有熱情果茶。他們的手作香芋鮮奶也十分受歡迎。唯獨他們的沖繩黑糖珍珠奶茶特別值得推介，不會太甜，濃度適中。如果怕會太膩你想喝北海道奶茶的話，建議可選半糖，因為北海道奶味會較重。Sharetea十分細心的將糖份劃分了不同的百分比，可以選正常的糖份或無糖。他們定時亦會有季節性的特飲。