香港駐三藩市經濟貿易辦事處新春酒會迎狗年

文+圖| Zita Lam

適逢農曆新年，香港駐三藩市經濟貿易辦事處於上週四（三月一日）在西雅圖 1927 活動場地舉辦新春晚會，與一眾西雅圖華人社區及商界人仕共同慶祝狗年的來到。在一眾當地政、商、藝術及文化界的掌聲下，國際舞獅團 (Internation Lion Dance Team) 開始精彩的表演及點睛儀式，寓意新年吉祥。晚會在七時準時開始，請得香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長蔣志豪到台上政辭。

蔣志豪率先表示對香港與華盛頓州在貿易和文化方面繼續保持緊密合作而感到欣慰。「回顧往年，香港有穩健的一年。香港經濟有百分之三點八的增長，是過往六年增長得最快的一年。」他指出無論是對外貿易，零售業，或是旅遊業均有增長。而在失業率方面，往年成績達二十年最低點，為百分之二點九，與去年同期（2017年1月）對比，失業率下降了百分之零點四。處長蔣志豪補充，香港的公共財政整體穩健，在增加開支及減稅的同時，仍有預算盈餘。

隨後，蔣提及來年多項大型跨境基建計劃。除了香港機場正在興建第三條跑道，連接香港、澳門及廣東西面的港珠澳大橋將在今年稍後正式開通。然而，廣深港高鐵香港段也預計在今年第三季通車，屆時香港到廣州的車程會由兩小時縮短至四十八分鐘，大大改善了兩地的交通。

最後，香港作為創意科研的集中地，蔣認為香港為創業提供了一個良好的生態系統。他鼓勵華盛頓州的科創公司增加與香港的交流，如在香港進行研發及集資，利用香港作為進軍大灣區和其他內地市場的跳板。

大會當晚更在今年特別請來香港專業花式跳繩隊— S/L/A/S/H 作壓軸演出。該隊由領隊及五位成員組成，曾參與及贏得亞洲及國際跳繩錦標賽包括三屆世界賽表演盃冠軍，並打破三個亞洲紀錄。除了花式表演，他們更糅合了體操和舞蹈，配上各首賀年廣東歌，為新春酒會畫上完美的句號。