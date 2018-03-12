《再見亦是朋友》長佔卡拉OK熱歌榜首 – 曾航生獨家專訪

（晶晶專訪）曾航生歌手和演員。小時候，他的偶像是許冠傑(Samuel Hui)，因為他而學吉他，甚至英文名也改為Sam。他的性格內向，當他站在台上，卻判若兩人，在台上的風采，令人著迷。第一次，來西雅圖卻已經愛上了這裡山清水秀的湖光山色，也許他住在香港西貢，西貢有點像西雅圖，來到這裡，好像回到家一樣。製作人MiPo Seto，為盡地主之誼，款待曾航生，當然少不免，帶他領略一下唐人街的風土人情，他所到之處，非常受粉絲歡迎。

出道

他很喜歡陳百強，尤其是陳百強彈的電子琴，令他趨之若鶩。他從而跟音樂老師學習樂理，他的老師白天教學生，晚上到酒廊彈琴。當老師放假的時候，曾航生幫老師做替工。後來，其他的酒廊，聽聞他唱歌和彈琴都很出色，爭相請他做替工。這樣，既積累豐富的音樂經驗，也賺到錢，簡直是雙贏。

比賽獎項

有音樂天份，兼多年來，在酒廊積累了作曲、編曲、彈琴和唱歌的經驗。在朋友的鼓勵下，他決定參加各種類型的音樂比賽。有些人面對比賽手忙腳亂，可他卻越戰越勇，比賽慢慢成為他的興趣。1989年，廣東電視台和香港無線電視台舉辦「省港盃歌唱比賽」，他獲季軍。1990年，曾航生推出首張同名大碟《曾航生》獲白金銷量。1990年，香港叱咜樂壇流行榜「叱吒樂壇生力軍」獲金獎。香港十大勁歌金曲「最受歡迎新人獎」獲銀獎。香港十大中文金曲「最有前途新人獎」獲金獎。十大中文金曲頒獎音樂會獲最有前途新人獎名單。香港十大勁歌金曲「最受歡迎合唱歌曲」。1992年，香港十大勁歌金曲最受歡迎合唱歌曲《再見亦是朋友》獲銀獎。2011年11月15日，參加廣州中山百年璀璨—華語金曲獎2011盛典。近年來，許多實力派歌手重新披起戰衣，參加各類型的歌唱比賽。可是，比賽是殘酷的，無論你實力多強，成功與失敗只在乎傾刻之間。假如成功，選手因此事業一帆風順，更上一層樓。假如失敗，選手有機會一敗塗地。所以有些歌手，選擇放棄比賽。2014年，由廣東廣播電視台珠江頻道大型粵語音樂真人秀，主辨單位找他參賽，他也曾經猶豫是否參加，但喜歡挑戰的他，最終答應比賽，在《粵唱越響》第一季總決賽獲季軍。

幕後

當曾航生的音樂事業如日方中之際，他選擇轉向幕後發展。他擔任星恆製作有限公司主席、星恆數碼科技有限公司CEO、香港電腦音樂學會主席、香港音樂協會副主席、香港作曲家及作詞家協會-出版人會員、作家會員。

花絮

他的歌曲代表作《永遠幸福》，還有卡拉ok必唱合唱歌《再見亦是朋友》，金曲Hit爆全城。當年錄製此歌，曾航生與何婉盈各自預訂錄音室，然後分開錄製，效果完美，而兩人站在舞台表演，彼此眼神與身體語言的互動，非常合拍。12年後，他們在香港無線電視台綜藝節目《流行經典50年》，再次在舞台上，演繹這首經典合唱歌。雖然是同一首歌，可他們對人生的經歷、價值觀、感覺、以及對音樂的造詣，已經有所不同，令歌曲演繹更加有深度和完美。

演戲

2017年，他與田蕊妮和鄭嘉穎參演香港無線電視劇《迷》，他在劇中飾演田蕊妮的丈夫，他那種浮誇、賤格的反派角色，令觀眾刻骨銘心。作為他的粉絲既愛他，又恨他劇中的角色「鄧耀權」。他笑言：以前很難接受自己演釋反派角色，但前輩告訴他：觀眾恨的是你劇中的人物，而不是你的本人，觀眾不喜歡你，這證明你演得好。現在的他竟然愛上演戲，因為他扮演的每個角色，同時，也在演釋不同的人生。中國演員吳秀波是他最欣賞的演員之一，吳秀波在電視劇《司馬懿》中，扮演司馬㦤，他的演技出神入化，令曾航生非常欽佩。

伯樂

每個人生命中總有一個伯樂，而曾航生也不例外。剛出道時，他參加香港無線電視台的綜藝節目EYT，與眾多大牌明星合作。有一天，鄧祖德打電話給他，希望他到香港華納音樂唱片公司，面見總經理，從此，他便踏上音樂之路。

未來的路

時下許多人不斷埋怨，批評年青歌手的質量下降，現今的歌手大不如從前的歌手，歌曲也下像老歌那樣琅琅上口，深受觀眾歡迎。以前的歌手都懂得樂理，他們大多數出身酒廊及夜總會，從而積累豐富的聲樂技巧，以及各類型的樂器，編曲作詞的經驗。現在的歌手，沒有這樣的管道，讓他們練習。曾航生希望大眾給機會年輕一代，讓他們有更多的發展空間，令香港的樂壇再次興旺。近年，他重出江湖，不僅活躍幕前，而且選擇各種類型的工作，向不同目標前進。