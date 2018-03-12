大抵而言，我們都喜歡與正能量的人交流，我們必須明白的是正能量的人不是每天都打雞血，叫囂口號，他們是生活中的智者，正能量的人大多具有這三個特徵：

1、充滿希望，永遠有鬥志

通常而言，正能量的人對人生充滿希望，永遠充滿鬥志。相比很多人受了打擊，從此一蹶不振，真正正能量的人他們是不害怕打擊的，他們對於打擊的看法也與他人不同。

很多人受打擊會認為自己能力不行，從此就裹足不前，但是正能量的人，他們是愈挫愈勇，不會被失敗所打敗，他們是成長型思維，所以在每次失敗中會覺得自己在一步步靠近自己的夢想，失敗尋找真理必然經過的過程，他們把失敗當成成功的階梯。

眾所周知IBM公司因為缺乏創新，後來業績持續下滑，在2002年初的時候，IBM公司曾背負巨額債務170億美元，股價從過去的63美元掉到4美元。這個時候接手公司的是安妮.穆爾卡希，她一上台並沒有表現的唉聲嘆氣，而是主動深入到公司里去了解每個細節與答案，她做得最出色的一件事就是鼓勵員工的士氣，在員工失望的時候，讓他們看到希望，後來在她的領導下，兩年後，IBM扭虧為盈，連續四個季度盈利。

2、真實坦然

正能量的人之所以能夠成為一道光，其實第二個方面是因為他們真實坦然，真實是最有力量的。很多人誤以為正能量的人是完美的人，其實不是，正能量的人並不是完美的人，正如光明來源黑暗，正能量的人他們所經歷的困厄並不比任何人少。

但是他們最為可嘉的是正視困難的勇氣，他們對待自己的困苦從來不掩飾，但是也不畏懼，他們敢於暴露自己的缺點，也敢於相信他人，在他們身上你能看到人性的光輝。

賈靜雯現在之所以越來越受人喜歡，也是因為她在面對自己的不幸時，並沒有沉淪下去，而是重新選擇開始自己的生活。當她在嫁入豪門後，她才發現這樣的婚姻不適合她，於是她果斷選擇了離婚，並要回了女兒梧桐妹的撫養權，後來她嫁給了真正疼她愛她的修杰楷，在愛中的她也越來越美。

3、頭腦開放，對事物有洞察力

第三個方面，正能量的人他們是屬於生活中的智者，他們不同於有些人簡單的打雞血，可以說真正正能量的人他們是能夠穿透迷霧，直達事物的本質，所謂智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。他們恰恰是因為對事物有較好的認知，才不會陷入盲目的恐懼。

恐懼很多時候是來源無知，而正能量的人他們能夠心平氣和，能夠理性看待事物，就在於他們平時廣泛的知識與經驗積累形成了一種正確的認知，卓越的判斷力，這種智慧讓他們成為旁人的引領者。

通常來說，正能量的人不是短時間內能夠看出來的，更多需要的是在時間的錘鍊中才會彰顯他們獨一無二的價值，他們之所以會成為旁人的一道光，是因為他們用自己智慧讓自己活得越來越好，另外一方面他們無形的光輝照亮著他人的無知與無助，牽引著我們周圍的人共同成長，從而擁有獨特生命影響力。