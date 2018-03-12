羅君愷律師專欄 – 盡責保護自己移民夢想

我通常不會撰寫有關於刑事法案的文章，但是我最近目睹某些一連串經常發生在西雅圖的刑事過案，驅使執筆在本文通過信息交流，為大家提高意識避免不必要的法律麻煩。

最近有很多刑事被告在華盛頓州非法種植大麻行動連帶中被逮捕，其中許多被捕者是來自亞洲的移民。對於持有綠卡或其他非移民簽證持有者而言，這些罪行極有可能導致被告人驅逐出境。對這類罪名的逮捕。在以前文章中，我曾經列舉了一切可會導致驅逐出境的罪行。禁毒執法局 (DEA)、移民和海關執法局(ICE)和本地警方現正在華盛頓州實踐強烈逮捕行動.

華盛頓州允許合法大麻種植，但大家必須知道合法種植極限及隨附規則。種植大麻是一合法議案，但需要申請了許可證才可行事。一旦你超過了允許大麻種植份量，或運送收成了的大麻，你即違反了法律將可受逮捕。因此；密鑰是： 1‧有種植大麻許可證，2‧遵守許可證中准許合法種植有限數量，和 3‧禁止運輸你已經收成了的大麻。

自從禁毒執法局 (DEA)，移民和海關執法局(ICE)，和本地警方擴大非法種植大麻逮捕行動，如果有人被捕，一定要保持沉默，因為這是大家的權利。然後，要求警察讓你請求與律師談話。要是你沒有律師，立即打電話給你家人，要求他們尋找律師。一定要保持沉默，並不與任何人及官方交談，直到律師抵達為止。當你找律師時，告訴律師任何事情都將是保密，你和律師之間的談話不會在法庭上用作起訴你。你需與律師坦誠交談，讓律師了解事件是如何發生，對缓和發生事件極有幫助。最重要是律師需確保你不會因移民法規被驅逐出境。

我們都來到美國尋找更好的生活，這國確實提供了大量財富，創造了我們在祖國無法找到的機會；但我們需要理解，無論我們在此國被允許做什麼，以及我們能夠賺多少錢，總會有一限度。我們必須在匆忙生活中緩步回顧並覺悟到在此鄉奮賺得到了的成就。畢竟，實賺金錢數量可是無限，這是否意味著我們應該利用所有途徑來賺錢? 在我們見證案例中，被告者在此鄉努力奮鬥成果將變得沒有實際意義，因為一個簡單錯誤或貪婪可會導致被美國驅逐出境，這是我們美國夢的結束。