香港立會補選 泛民敗北 鞠躬致歉

香港立法會因4議員宣誓風波遭取消資格（DQ）觸發的四席補選塵埃落定，民主派失守九西直選及建測界兩議席外，得票亦有被建制派追上之勢，「六四定律」神話破滅。建制派直言結果反映市民認同政府DQ議員；民主派為九西敗選致歉，但斥建制派的結論是轉移視線。

綜合媒體報導，過往歷次補選單對單決戰中，民主派得票均力壓建制派勝出，兩者得票比例約六成對四成，即約有兩成差距，但在這次的港島、新東和九西補選，民主派只取回港島和新東議席，民主派區諾軒在港島區補選中雖勝出，得票僅約五成；而民主派敗選的九西，民建聯鄭泳舜得票增至49.91%，比前年建制派只拿下約37%選票有可觀增長。

報導指出，建制派對首次破除補選必敗之咒，得票率貼近泛民，顯得十分雀躍。民建聯主席李慧琼認為，結果反映出市民不認同宣誓玩「花招」；工聯會黃國健亦認為，鄭泳舜的獲勝證明市民認為「政府DQ立法會議員沒做錯」。

民主派召開記者會回應選舉結果，民主派會議召集人莫乃光對未能在九西力挽狂瀾表示歉意，「感到有負選民的期望」，他隨即與民主派成員一同向市民鞠躬致歉，並強調民主派會深切反省和檢討有何不足之處。明報報導，對於姚松炎落敗，莫乃光說各政黨已盡了全力，「一定有很多地方要改善，但絕對不是因為個別政黨政團在選舉沒有盡力，大家毋須揣測」。姚說，今次是因他的選戰工程不善而落敗，自己會深切反省。

姚松炎以2419票之差敗給鄭泳舜，綜合多名泛民人士分析，姚松炎之敗在於「離地」，不相信、亦沒利用好傳統泛民的選舉工程，一心以為替他助選的朱凱廸年多前在新界西的「票王故事」可以在今次補選複製。明報報導，當事人姚松炎也公開承認。姚松炎選舉團隊方面，人手的確少，只有4個人，加上年輕、並非所有人都有參與直選選舉工程的經驗，致令與各政黨溝通混亂。很多民主派人士都主動提出可落街站幫手，惟姚的團隊遲遲都未有時間表和人手分配，有時可能在擺街站數小時前才通知時間地點。姚陣營說：「我們可以做得好一點（溝通聯絡）……為此致歉。」