中国将合并银监会与保监会，加强共产党控制

國務院機構改革方案12日提請13屆全國人大一次會議審議，改革之後的國務院共設置26個部門，包括新成立退役軍人事務部、應急管理部、國家移民管理局等，銀監保監將予合併。

根據機構改革方案，深化黨和國家機構改革是推進國家治理體系和治理能力現代化的深刻變革、必然要求。人民日報客戶端報導，新國務院正部級機構將減少8個，副部級機構減少7個，新成立的退役軍人事務部，把民政部、人力資源和社會保障部、中央軍委政治工作部、中央軍委後勤保障部中，涉及軍人退役轉業優撫職責納入；應急管理部將管理綜合性常備應急骨幹力量，涵蓋公安部、民政部、林業局、地震局、國家減災委員會、抗震救災指揮部、森林防火指揮部等部門職責；國家監察委員會成立之後，取消監察部、國家預防腐敗局編制。

新國務院將合併銀監、保監，成立新機構提升對銀行和保險業的整體監管。至於銀監、保監起草關鍵法規和監督職責將移至人民銀行。全面改革對其負債累累的金融行業的監管，以及環境監管機構和另外一些至關重要的政府機構。這項廣泛的行動旨在進一步鞏固共產黨對官方權力杠杆的控制。

總理李克強請求中國的立法機構全國人民代表大會批准一個方案，其內容是合併中國的銀行業和保險業監管機構，以增強其監管金融機構的能力。與此同時，這兩個機構還會將各自廣泛的政策職責中的一部分移交給中國的央行。後者將在保持現已是世界第二大經濟體的中國的金融穩定方面發揮更重要的作用。

這個方案將在未來幾天獲得人大批准，獲批基本上是必然的。它還會削減國家發展和改革委員會，以及其他很多通常被認為與所監管行業關係親密的老資格委員會及政府部委的大量職權。其中，國家發展和改革委員會是中央經濟規劃和重工業的堡壘。這些舉措可能會合並一些長期重疊，有時甚至相互衝突，阻礙有效政策的官僚機構。

但更廣泛地說，這些提議屬於中國國家主席習近平上月闡述的一項方案，旨在加強共產黨自上而下的控制。週一公佈的該方案把重點放在了政府重組上，但習近平和另一些官員強調，任何改變都是為了加強而不是削弱黨的控制。

12日上午，中國共產黨的官方喉舌《人民日報》發表了一篇長文。習近平在經濟和金融體系監管方面的左膀右臂劉鶴在文章中概述了黨在政府重組過程中的核心作用。去年，身為經濟專家的劉鶴被提拔為政治局委員。

「加強党的全面領導是核心問題，」他寫道，間接提到了毛澤東的一句名言。「黨政軍民學，東西南北中，党是領導一切的。」

其他改革包括，中國森林草原和水路的管控權將交給一個新成立的超級自然資源部。現有的環保部將被擴充為更大的生態和環境保護部。

週二（12日）公佈的方案要求合併中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會。但它沒有提到過去幾年裡討論甚廣的方案，即成立一個包括央行和中國證券監督管理委員會在內的超級金融監管機構。

中國證券監督管理委員會監管著中國的股市，並與另一些銀行和保險管理機構爭奪對一個巨大的灰色投資領域的管轄權。這個灰色領域結合了部分債務和股權。央行尋求保持金融體系的整體穩定。

一些西方專家傾向于建議將這些監管機構更多地組合起來。他們曾警告稱，安邦保險集團等中國金融機構曾經試圖利用這些機構之間的監管責任空白。安邦在啟動了一個狂熱的海外投資項目之後，前不久被中國中央政府接管。