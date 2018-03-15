日本311地震7周年 7萬人仍無家歸

日本311大地震11日屆滿7周年，日皇次子秋篠宮文仁夫婦、首相安倍晉三等官員和各地民眾，在地震發生的下午2時46分為死者默哀。根據統計，目前仍有逾7萬受災民眾過著避難生活。雖然重建工作持續進行，但逾8成受災民眾認為，地方經濟仍未脫離大地震影響。

綜合媒體報導，2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北方海域發生規模9.0大地震，引發海嘯侵襲東北地方及關東地方海岸時，高度都超過10公尺。因為重建工作緩慢，截至今年2月13日，仍有7萬3349人被迫過避難生活。

至於遭地震海嘯重創的岩手、宮城、福島三縣，目前人口比地震前少了25萬，觀光客銳減。安倍晉三11日在官方追悼會上致辭承諾，將全力支援災區重建。

但住在福島第一核電廠西方30公里處的郡山市災民松本紀子，指控日本政府在海嘯灌爆核電廠釀成核災後隱瞞真相，她才十幾歲的女兒在核災後出現流鼻血等不適症狀，「政府公然說謊，我們白白暴露在輻射之中一個多月才撤離。」

至於福島第一核電廠，因為三座機組爐心熔毀，被視為世界上最嚴重等級的核子事故，正朝研究如何取出被視為廢爐最大難關的核燃料碎片。東京電力公司去年發現疑似核燃料碎片，正在研究取出核燃料碎片的具體方法。