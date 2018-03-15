安倍主動出擊：願與北韓建交

共同社報導，日本外相河野太郎12日晚在東京向媒體透露，首相安倍晉三2月9日在南韓平昌冬奧開幕式前的招待會上，曾與朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南短暫交談，表達了實現日朝邦交正常化的意願。

河野表示：「解決核武、彈道飛彈及綁架問題，力求與朝鮮邦交正常化的方針不變。這一點由首相在平昌切實告知了朝方。」金永南是北韓勞動黨第二號人物。

日本政府當時發布消息稱，安倍在與金永南的對話中要求解決綁架問題並實現讓所有受害者回國。當時安倍向媒體也僅表示「傳達了我們一貫的想法」。

北韓日前請南韓特使向美國總統川普轉達北韓與美國建交的意願。一向很會看風向的安倍顯然不想落於人後。

共同社也指出，南韓總統文在寅4月將與北韓領導人金正恩會談，美國總統川普也有望於5月和金正恩會面，把「與美韓緊密合作」作為招牌的安倍顯已落後，能否也安排與金正恩的高峰會是安倍面臨的沉重課題。

一位不願公開身分的日本政府人士透露，日本考慮尋求安排安倍晉三與金正恩舉行高峰會，討論數十年前日本公民遭北韓特務綁架的問題。但安倍的發言人尚未對此回應。

安倍將解決公民遭北韓綁架問題列為政治生涯中的要務，而安倍要求任何與北韓的談判中納入日本國民遭綁架議題，此舉可能成為日本與南韓分歧的根源。

此外，安倍晉三13日與南韓國家情報院長徐薰會談，並表示雖然他歡迎與北韓就非核化議題進行任何對話，但北韓必須採取實際行動，落實非核。

一年多來，南韓因北韓發展核武及試射飛彈導致緊張關係升高，但北韓上個月派遣高階代表團至南韓參加平昌冬奧後，朝鮮半島的緊張情勢開始出現緩解跡象。

日本抱持更審慎態度看待兩韓、美國與北韓的談判前景，且曾警告絕不接受「為談判而談判」。