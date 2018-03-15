特朗普推特宣布開除國務卿提勒森 由CIA局長接任

美國總統特朗普13日在推特上宣布，國務卿提勒森（Rex Tillerson）遭到開除，職務由中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接任。

綜合外媒報導，龐培歐接任國務卿後，副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）也將接替成為首名女性CIA局長。兩人的職務調動仍須經參議院批准後才會生效。

提勒森從去年2月上任後，與特朗普多次在重要外交政策上發生衝突。除了在許多政策上的看法出現嚴重分歧以外，提勒森甚至曾經罵特朗普白痴，而也凸顯兩人嫌隙幾近無可修補地步。

提勒森自2017年2月擔任國務卿以來，白宮和國務院就不斷出現訊息不一致情形，協調明顯出現問題。特朗普與提勒森在重大國際危機發生時，經常發生內部衝突，包括在跟北韓可能發生核攤牌局面時，雙方處理方式也明顯不同。

有高級官員指出，特朗普此時替換國務卿，是為了在5月與金正恩見面前組建一支新團隊，以及處理美國眾多的貿易談判。因為兩人在北韓政策上的分歧尤為明顯，而且問題似乎出在兩人之間根本沒有溝通。當提勒森去年10月嘗試跟北韓開啟對話時，特朗普在推特上批評他「試圖跟北韓談判來終止其核子與飛彈計畫，是在浪費時間」。當時特朗普推文說：「雷克斯，省省你的精力吧。我們會做我們該做的！」

而特朗普上周突然宣布接受北韓領導人金正恩邀約，將和金正恩會談，當時提勒森人在非洲訪問，對此事似乎毫不知情。

去年8月維吉尼亞州夏洛茲維爾市發生種族衝突事件時，提勒森也顯然不願替特朗普辯護，明顯跟自己的老闆劃清界線。

去年10月，美國國家廣播公司爆料稱提勒森曾在五角大廈一場會議中罵特朗普「白痴」，對此提勒森未予直接否認，特朗普事後對於提勒森未直接澄清「白痴」說感到極為不滿。一個禮拜後，心有不甘的特朗普提議兩人接受智商（IQ）測驗，比個高下。

此外，在退出巴黎氣候協定以及廢除伊朗核協議方面，提勒森也是試圖阻止特朗普的眾多幕僚之一，而在更早發生的卡達外交事件上，兩人更明顯不對盤。在提勒森呼籲阿拉伯國家盡快解除對卡達封鎖後不到一個小時，特朗普在白宮與羅馬尼亞總統舉行聯合記者會時當著提勒森的面，稱讚沙烏地阿拉伯等國對卡達採取的懲罰是「嚴厲但必要的」。

特朗普隨後在一則聲明中提到，過去龐皮歐作為CIA局長，在情報工作上贏得了各方讚揚，他相信在這個關鍵時刻，龐皮歐是這個工作最適合的人選，他將強化美國與盟邦一同對抗敵人，並尋求北韓的無核化計劃。

國務次卿高德斯坦13日就國務卿提勒森遭撤換發表評論後也遭解職，他對於提勒森遭革職的說法似乎和白宮版本相互牴觸。主管公共事務與公共外交的高德斯坦（Steve Goldstein）告訴法新社：「這是一生的榮幸，我很感謝總統和國務卿給我這個機會。我期待休息一段時間。」

白宮和國務院官員證實，總統特朗普在突然決定撤換提勒森（Rex Tillerson）後，也決定高德斯坦必須下台。高德斯坦下台的原因不詳，不過他稍早告訴記者，遭免職完全出乎提勒森意料。高德斯坦一定也是不久前才接到通知，因為他原預定在特朗普宣布提勒森將離職後，一個小時內向記者簡報。.

提勒森前往非洲訪問多日，今天黎明才返抵華盛頓，幾個小時後特朗普就推文宣布，國務卿職位將由中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）取代。

高德斯坦先是推文，然後發表聲明，宣稱「國務卿今晨沒有和總統說到話，不知道此事的原因，但他很感謝有機會為國效力，而且仍然堅信出任公職是出於崇高的使命感，不會後悔」。他表示，由於在多項重大國家安全議題上獲得明確進展，提勒森原本一心想要留任。

相比之下，特朗普宣稱這項決定是經過提勒森同意，「芮克斯（提勒森）和我已談論此事好一段時間」。

特朗普後來告訴記者：「我們其實相處得很不錯，但我們對一些事有歧見。」他說：「例如伊朗核子協議，我認為糟透了，他卻覺得還可以。我希望撕毀這項協議或有所作為，他的感受則略有不同。因此我們真的想法不同。」

可望成為首名CIA女性局長的哈斯佩爾，則是CIA的頂尖情報工作者，曾任CIA國家秘密行動處副處長，擁有豐富的海外情報站管理經驗。不過，也有媒體報導提到，哈斯佩爾曾營運CIA的秘密監獄，涉嫌對被指控為恐怖份子的人動用水刑，去年2月她就任CIA副局長時，就引起美國人權團體的質疑。